Müze ve ören yerleri, Ramazan Bayramı'nda ziyaret edilebilecek Bakan Ersoy, ilk 3 ayda ağırlanan ziyaretçi sayısına ilişkin bilgi verdi. Ersoy, "Tarihe ve kültüre yolculuk edenlerin vazgeçilmezi Müzekart sadece 60 lira" dedi.

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayramda müze ve ören yerlerinin ziyaret edilebileceğini söyledi.

Bakan Ersoy, 2024'ün ilk çeyreğinde müze ve ören yerlerinde yaklaşık 4 milyon ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığa bağlı 300'den fazla müze ve ören yeri ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Milli Saraylar Başkanlığı bünyesindeki müzelerin Ramazan Bayramı boyunca ziyaretçilerini beklediğini belirtti.

En çok ziyaret edilen yerler

Buna göre, en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri sıralaması şu şekilde:

1-Konya Mevlana Müzesi,

2- Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri,

3- İzmir Efes Ören Yeri,

4- Nevşehir Göreme Ören Yeri,

5- Nevşehir Zelve-Paşabağları Ören Yeri,

6- Ankara Cumhuriyet Müzesi,

7- İstanbul Arkeoloji Müzesi,

8- İstanbul Galata Kulesi,

9- Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri,

10- Nevşehir Kaymaklı Yer Altı Şehri.

Ersoy: Bayramda da bekliyoruz

Açıklamasında "Bayramda da bekliyoruz" ifadesini kullanan ve tüm müze ve ören yerlerinin Müzekart ile ziyaret edilebileceğini hatırlatan Ersoy, şöyle dedi:

Tarihe ve kültüre yolculuk edenlerin vazgeçilmezi Müzekart sadece 60 lira.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)