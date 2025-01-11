Nadir bulunan boyalı Artemis büstü müzede geleceğe taşınıyor

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Neolitik, Eski Tunç, Frig, Urartu, Lydia, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait mermer, cam, maden ve pişmiş toprak eserlerin yanı sıra Osmanlı Dönemin ait çok sayıda objenin de sergilendiği müze, ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

Sağlık tanrısı Asklepios, kızı Hygieia ve yardımcısı Telesphoros heykelcikleri ile Roma dönemine ait Herakles heykeli, Hermes büstü, Nymphe heykeli ve gladyatör mezar stelinin görülebildiği müzede, boyalı "Artemis" büstü de ziyaretçilerden ilgi görüyor.

ORJİNAL BOYASIYLA GÜNÜMÜZE ULAŞTI

Akpınar Mahallesi'nde 1970'li yıllarda inşaat çalışması esnasında bulunan ve çalışmalarla Yunan tanrıçası Artemis'e ait olduğu belirlenen yaklaşık 2 bin yıllık büst, üzerindeki orijinal boyasıyla bugüne kadar ulaşmasıyla dikkati çekiyor.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üç boyutlu modellemesi yaptırılan büstün bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.