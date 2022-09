Notre-Dame Katedrali’nde çıkan yangın sonrasında yeni ses düzeni kuruldu

Paris’teki ünlü Notre-Dame Katedrali’nde çıkan yangın sonrası bir süredir sessiz kalan dev boyutlardaki on adet çanın sesi, yeniden duyulacak.

Tarihi 12. yüzyıla dayanan ve Paris’in ünlü simgesel yapılarından biri olan Notre-Dame Katedrali, 2019’da bir yangın sonucu ağır hasar görmüştü. Halihazırda restorasyonudevam eden katedralin 2024’te yeniden açılması planlanıyor.

Yangından kurtarılabilenler arasında, sanatçı Bill Fontana devreye girene kadar çoğu kişinin, sessizliğe mahkûmedilmiş olarak gördüğü, katedralin on çanı da bulunuyor.

"Ruhunu, nefesini veriyor"

The Art Newspaper ile yaptığı bir röportajda Fontana şöyle söylüyor: "Bu çanların aslında her zaman titreştiği somut birolgu; sanki Notre-Dame’ın içinde bir ruh yaşıyor. Titreşimler, çana sesini, ruhunu, nefesini veriyor."





Sanatçı Bill Fontana





Özel izin alındı

Bill Fontana, Fransız yetkililerin verdiği özel izinle on çanın her birine ivme ölçerler yerleştirerek, çanların Paris’in ortam seslerine karşılık veren titreşimlerini kaydetti ve daha sonra, her zamanki kendine özgü tarzıyla bu sesleri insan kulağının işitebileceği hale getirdi.

Misitk bir ses

Sonuç, neredeyse mistik bir ses oldu. 8 Haziran–2 Temmuz 2022 tarihleri arasında Fontana, Paris'in mimari ikonlarından biri olan Centre Pompidou’da, yapının doğrudan Notre-Dame Katedrali’ne bakan terasına kurulan gelişmiş bir hoparlör sistemi aracılığıyla, bu çanların titreşimlerini canlı olarak yayınladı.