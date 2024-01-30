Notre Dame'ın Kamburu balesi yeniden sahneleniyor Çingene kızı Esmeralda ile kambur kilise zangocu Quasimodo'nun aşkını anlatan Notre Dame'ın Kamburu balesi, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından şubat ve mart aylarında yeniden sahnelenecek.

AA

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden yapılan açıklamaya göre, üç sezondur seyirciyle buluşan ve beğeni toplayan Notre Dame'ın Kamburu balesi, Victor Hugo'nun aynı adlı romanından esinlenerek sahneye uyarlandı.

Balenin müziklerine Cesare Pugni, müzik düzenlemesine Bujor Hoinic imza attı. Notre Dame'ın Kamburu balesinin koreografisi ve librettosunu ise Göksel Armağan Davran ile Ahmet Volkan Ersoy hazırladı.

Eserde, birçok fiziksel eksikliğe ve çirkinliğe sahip olmasıyla karakterize edilen zangoç Quasimodo'nun üç saat süren makyajı ve eserin dönemine uygun görkemli dekorları da izleyicinin beğenisine sunulacak.

Ünlü kitaba dair...

Notre Dame Kilisesi´nin kambur zangocu Quasimodo, güzel çingene kızı Esmeralda'ya âşık olmuştur. Ne var ki velinimeti rahip Claude Frollo da bu kıza karşı ilgisiz değildir.

Esmeralda´nın âşık olduğu Yüzbaşı Phoebus da bu üçgene eklenince, "Sevmek sahip olmak mıdır yoksa fedakârlık mı?" sorusunu akla getiren üç farklı insan ve üç farklı aşk gözler önüne serilir.

Tarihsel bir anlatım

Victor Hugo'nun 15.yy Paris'ine ilişkin pek çok tasvire yer verdiği Notre Dame'ın Kamburu'nda, olayların yanı sıra dönemin mimarisi ön plana çıkarılır ve bunun üzerinden tarihsel bir anlatım ortaya koyulur.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)