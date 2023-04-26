Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan bölgeye müze kuruluyor Ağrı Dağı'nın güneyinde bulunan bölgeye Nuh'un Gemisi Müzesi yapılıyor. Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan bölge, Ara Güler tarafından dünyaya duyurulmuştu.

AA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Telçeker köyündeki Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan bölgede, Nuh'un Gemisi Müzesi kurulması için çalışmalar başladı.

Ağırlıklı olarak dijital art sanat eserlerinin yer alacağı müze için Valilik Toplantı Salonu'nda işbirliği protokolü imza töreni düzenlendi. Ağrı Dağı'nın güneyinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Telçeker köyünde Nuh'un Gemisi'ni tasvir eden mimariyle inşa edilecek müze, yaklaşık 8 dönümlük alanda yer alacak.

Ara Güler tarafından dünyaya duyuruldu

Salonlar, kafeterya, hediyelik eşya dükkanı, açık ve kapalı seyir terasları ve özel park alanının da bulunacağı müzeyle bölge turizmine katkı sağlanması hedefleniyor. Vali Osman Varol, imza töreninde, Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların bulunduğuna inanılan bölgenin, Ara Güler tarafından dünyaya duyurulduğunu hatırlattı.

Nuh'un Gemisi Müzesi'nin kentte hayal edilen, istenen ve bugüne kadar kurulması için çaba gösterilen proje olduğunu belirten Varol,

"300 bin kişi ziyaret etti"