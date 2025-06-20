Oscar kazanamayan Tom Cruise’a onursal Oscar

Amerikalı oyuncu Tom Cruise'un Oscar bilmecesi devam ediyor. Her sene verilen ödülü kazanmayan ısta oyuncuya teselli Oscar ödülü...

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin sinemaya olağanüstü katkı sunanlara 16 yıldır verdiği Governors Awards’ın bu seneki sahiplerinden biri Tom Cruise oldu.

ÜÇ DEFA ADAY OLDU

Daha önce üç kere Oscar’a aday olan ama kazanamayan aktör, böylece Onursal Oscar’a sahip olacak. Cruise ile birlikte Debbie Allen ve Wynn Thomas’a Onur Ödülü; Dolly Parton’a ise Jean Hersholt İnsani Yardım Ödülü verilecek

ALTIN KÜRE KAZANDI

Usta oyuncu yılda 67 milyon dolar kazancıyla 2006'da dünyanın en güçlü ünlüsü seçildi. Başarılı oyuncu üç defa Altın Küre Ödülü'ne değer görüldü.