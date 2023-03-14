Oscar töreninde ünlü isimlerin mavi kurdele detayı Bu yıl 95'incisi düzenlenen sinemanın enleri olarak bilinen Oscar Ödül Töreni görkemli biçimde gerçekleşti. Törende bazı ünlü isimlerin mavi kurdele takması verilmek istenen bir mesajdı.

Her yıl yapılan ve bu yıl da 95'incisi düzenlenen Oscar Ödül Töreni iki gün önce verilen ödüllerle son buldu. Sinemanın enleri olarak bilinen Oscar töreni, her zaman olduğu gibi bu yıl da görkemli geçti. Dünyaca ünlü isimlerin geçidi haline gelen törende bu yıl kırmızı halının olmaması dikkat çekerken bir diğer detay ise bazı ünlü isimlerin törende yakalarına taktıkları mavi kurdele oldu.

Aralarında Cate Blanchett gibi bir Hollywood devinin de bulunduğu isimlerin mavi kurdele detayı, törenin konuşulan bir diğer konusu oldu. Kurdeleyle verilmek istenen mesaj ise başkaydı...

Ünlü oyuncu Cate Blanchett yaptığı açıklamada, bunun nedenini şöyle açıkladı;

"Sinemanın en sevdiğim yanı, bizi zorlu insani temaların içine çekerek hepimizi birleştiren bağ dokusunu ortaya çıkarması. Lübnan, Ürdün ve Bangladeş gibi yerlerde veya Birleşik Krallık'ta ya da ülkem Avustralya'da, ne zaman mültecilerle tanışsam beni etkileyen şey onların ötekiliği değil, ne kadar çok ortak noktamız olduğu."

Mültecilere dayanışma mesajı

Mavi kurdeleyle sahneye çıkan sinemanın dev isimleri, dünyanın önemli sorunu haline gelen mülteci meselesine dikkat çekmek ve destek olmak için böyle bir tercih yaptı .