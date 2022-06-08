Picasso'nun savaşın acılarını resmettiği tablosu ''Guernica''

Modern dünyada savaşın insanlık dışılığını ve dehşetini mükemmel bir şekilde özetleyen ve insanlığın neler yapabileceğine dair zamansız bir uyarı olarak duran Picassonun Guernica'sı...

1937'de İspanya'nın kuzeyindeki küçük bir kasabanın havadan bombalanmasına tepki olarak savaş karşıtı bir protesto parçası olarak tasarlanan Guernica , kısa sürede Pablo Picasso'nun en tanınmış Kübist tablolarından biri haline gelmiştir.

Tek renkli renk paleti, yoğun kontrastı ve büyük, şiddetli görüntüleri bugün bile içten, çekici ve etkileyiciliğini koruyor.

Pablo Picasso ve Guernica

O sırada Picasso, 50'li yaşlarının ortalarındaydı ve doğduğu yer olan İspanya'da değil, Fransa'da yaşıyordu. Şöhreti arttıkça, Picasso, genellikle Kübizm'den ( Georges Braque ile birlikte yarattığı ) ve Salvador Dali tarafından özetlenen Sürrealist hareketten ve onun ünlü "eriyen saatler" tablosundan yararlanarak çeşitli sanatsal tarzlar keşfetti .

Guernica'nın dehası, Sürrealizmin rüya gibi (bazıları kabus diyebilir) unsurlarını Kübizm'in çoklu perspektifleriyle başarılı bir şekilde birleştirmesidir. Hem modern, Kübist tarzı hem de akıldan çıkmayan konusuyla şok edici bir tabloydu. 1937'de Paris'teki Dünya Fuarı'nda sergilendikten sonra Guernica , anti-faşist duyarlılığı teşvik etmek ve İspanya Cumhuriyeti birlikleri için para toplamak amacıyla iki yıllık bir “dünya turuna” çıktı.

1939'da II. Dünya Savaşı başladığında, Guernica Avrupa'yı terk etti ve koruma için New York Modern Sanat Müzesi'ne gönderildi. Neredeyse yirmi yıl boyunca ABD'nin çeşitli şehirlerinde ve dünyanın dört bir yanındaki devasa tablo sergilenmeye devam etti.

Guernica'nın bombalanmasının bu kadar uluslararası ilgi görmesinde Picasso'nun resminin etkileri büyük. Bombalama kesinlikle korkunç bir şiddet eylemiydi. Guernica, İspanya Cumhuriyeti'ne karşı isyana önderlik eden müttefikleri General Francisco Franco adına Nazi Luftwaffe tarafından kasıtlı olarak hedef alınan sivil bir kasabaydı.

Picasso'nun Guernica'sıGuernica'nın birincil görsel etkisi, devasa bir tuval üzerine koyu siyah, beyaz ve gri renklerde işlenmiş, sakatlanmış ve ölmekte olan figürler koleksiyonundan geliyor. Picasso'nun bu tabloyu yaratmasına neden olan olayı (Guernica'nın bombalanması) zaten biliyoruz, ancak kendisi ve İspanyol halkı için daha derin anlamlar taşıyan birçok sembolizmi de karıştırdı.

Picasso, renk ekleyerek mesajından uzaklaşmak istemedi, bu yüzden eserini tamamen beyaz, siyah ve gri yaptı. Başlangıçta kadının yüzüne kırmızı bir gözyaşı çizmişti, ama sonunda bunu saklamamaya karar verdi. Özellikle resmin merkezi, şiddetli bir enerjiyle birbirini kesen bir dizi açısal şekildir. Guernica'nın kompozisyonu, sol ve sağ tarafta daha kişisel korkularla çevrili merkezi bir çatışma üçgeninin kompozisyonudur.

Yukarıdaki detay, solda ölen çocuğu için ağlayan bir anneyi gösteriyor. Sağda, yanan bir binanın alevleri içinde bir figür tutkusuz beyaz ve siyah tonları için daha da ürpertici. Picasso, resmin ortasına yerleştirilmiş yuvarlanan gözleri ve şişmiş dişleri olan bir büyüyen atı çizdi. Yüzü o kadar kederli ki, neredeyse çığlık attığını duyabiliyorsunuz ve hatta onu arkadan öne delen mızrağı bile farketmeyebilirsiniz.

Solda, bir boğa anneyi ve çocuğu koruyor gibi görünüyor veya belki de savaşın gölgesi gibi üzerlerinde beliriyor, uzak arka planda zar zor görülebilen bir kuş gökyüzüne çığlık atıyor.Rakamlar ve semboller genel olarak savaşın bir yorumu olsa da bu resmin ortamı Luftwaffe'nin bombalarıyla moloz haline gelen Guernica kasabasını mükemmel bir şekilde temsil ediyor.

Picasso , Guernica'yı sadece 35 günde çizdi, böylesine büyük bir eser için, özellikle de tarihte böylesine bir iz bırakmış olan bir eser için çarpıcı bir başarı.

Picasso, tablonun İspanya halkına bir hediye olmasını amaçladı, ancak sahip olduğu zaman zaman anlaşmazlık konusu oldu. Bunun ana nedeni, 1937'de İspanyol Cumhuriyeti'nin Picasso'ya Guernica'yı yaratırken yaptığı harcamaların bir kısmını (kabaca 7.500 dolar veya bugünün doları olarak 135.000 dolar) ödemesine yardımcı olması için 150.000 Fransız Frangı vermesidir.

Picasso'nun Guernica'yı İspanyol hükümetine “satıldığını” düşünüp düşünmediği belli değil, ancak sanatçıya yakın kaynaklar onu bir satış olarak değerlendirmediğini söylüyor. İspanyol hükümeti ise burayı ya aldıklarını ya da 1937'de işletmeye aldıklarını söylüyor.

O sırada sahibi kim olursa olsun, Picasso, 1939'dan 1981'e kadar Modern Sanat Müzesi'ne emanet etmeden önce Guernica'yı 1937'de Paris'teki Dünya Fuarı'nda ve dünyanın çeşitli sergilerinde sergilemeyi seçti (MoMA'nın devam etmesini istedi). 1981'de Guernica , Picasso'nun mirasçıları MoMA ve İspanyol hükümeti ile bir anlaşma yaparak İspanya'ya döndü.

İspanya'ya yolunuz düşerse, Guernica'yı Madrid'deki Museo Reina Sofia'da şahsen görebilirsiniz . Guernica , Sabatini Binasının 2. katındaki 206.06 numaralı odanın tüm duvarını kaplıyor.