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    Psikanalizin babası Sigmund Freud'un ölüm yıl dönümü

    Psikolojiye kattığı büyük başarıyla bilinen Freud'un bugün ölümünün 83. yılı. 1939 yılında bugün son nefesini verdi, Sigmund Freud sevenler ve psikanalizler için bugün adeta matem günü ilan edildi.
    • 23.09.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 11:11
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    Psikanalizin babası Sigmund Freud'un ölüm yıl dönümü

    Psikanalizin babası Sigmund Freud yaşamı boyunca pek çok hastalıkla boğuştu.

    Hastalıktan yediği son darbe ise yakalandığı çene kanseriydi.

    Bedeni uyuşturan tüm ilaçlara karşıydı

    1923 yılından itibaren ömrü boyunca 33 operasyon geçiren ve çok ciddi sancılar çekiyor olmasına rağmen özveriyle çalışmalarını sürdürebilmek adına, aspirin dışında kendisini uyuşturan ilaçları almayı kabul etmedi.

    Psikanalizin babası Sigmund Freud un ölüm yıl dönümü #1

    Yüksek doz da morfin istedi

    Ölüme yakın olduğu son günlerde ise artık bir işkenceye dönüşen acılarına son vermek için doktorundan kendisine yüksek dozda morfin yapmasını istemişti Freud.

    Doktoru ötenazi isteğini kızı Anna Freud’a da iletti ve yerine getirdi.

    Psikanalizin babası Sigmund Freud un ölüm yıl dönümü #2

    Vazo içinde bir mezar

    23 Eylül 1939’da Londra’da bu şekilde  hayata veden eden Freud’un bedeni vasiyeti üzerine yakılmış ve külleri 300 yıllık ayaklı antik Yunan vazosununa yerleştirilmiştir.

    Psikanalizin babası Sigmund Freud un ölüm yıl dönümü #3

    Sigmund Freud kimdir?

    Sigmund Freud 6 Mayıs 1856’da Avusturya doğumlu Yahudi bir nörologtur. Asıl adı ise: Sigismund Schlomo Freud'dur.

    Eğitim hayatında 3 ayrı dilde: Latince, Fransızca ve İngilizce okuyan Freud, ayrıca kendi kendine İtalyanca, İspanyolca ve İbranice de öğrendi.

    Psikanalizin babası Sigmund Freud un ölüm yıl dönümü #4

    Üniversiteden mezun olduktan sonra da Brücke Enstitüsü’nde çalışmayı sürdürdü. 1885’te nöropatoloji doçenti oldu. 1909’da konferanslar vermek üzere ABD’ye gitti. 1923’te üstçene ve damak kanserine yakalandı.

    1938’de Nazilerden kaçmak için Viyana’dan taşınan Freud, son nefesini vereceği yere Londra’ya taşındı. 23 Eylül 1939’da ise orada hayatını kaybetti.


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