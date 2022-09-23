Psikanalizin babası Sigmund Freud'un ölüm yıl dönümü

Psikanalizin babası Sigmund Freud yaşamı boyunca pek çok hastalıkla boğuştu.

Hastalıktan yediği son darbe ise yakalandığı çene kanseriydi.

Bedeni uyuşturan tüm ilaçlara karşıydı

1923 yılından itibaren ömrü boyunca 33 operasyon geçiren ve çok ciddi sancılar çekiyor olmasına rağmen özveriyle çalışmalarını sürdürebilmek adına, aspirin dışında kendisini uyuşturan ilaçları almayı kabul etmedi.

Yüksek doz da morfin istedi

Ölüme yakın olduğu son günlerde ise artık bir işkenceye dönüşen acılarına son vermek için doktorundan kendisine yüksek dozda morfin yapmasını istemişti Freud.

Doktoru ötenazi isteğini kızı Anna Freud’a da iletti ve yerine getirdi.

Vazo içinde bir mezar

23 Eylül 1939’da Londra’da bu şekilde hayata veden eden Freud’un bedeni vasiyeti üzerine yakılmış ve külleri 300 yıllık ayaklı antik Yunan vazosununa yerleştirilmiştir.

Sigmund Freud kimdir?

Sigmund Freud 6 Mayıs 1856’da Avusturya doğumlu Yahudi bir nörologtur. Asıl adı ise: Sigismund Schlomo Freud'dur.

Eğitim hayatında 3 ayrı dilde: Latince, Fransızca ve İngilizce okuyan Freud, ayrıca kendi kendine İtalyanca, İspanyolca ve İbranice de öğrendi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra da Brücke Enstitüsü’nde çalışmayı sürdürdü. 1885’te nöropatoloji doçenti oldu. 1909’da konferanslar vermek üzere ABD’ye gitti. 1923’te üstçene ve damak kanserine yakalandı.

1938’de Nazilerden kaçmak için Viyana’dan taşınan Freud, son nefesini vereceği yere Londra’ya taşındı. 23 Eylül 1939’da ise orada hayatını kaybetti.