Sağlığında izin verdi! Ara Güler'in hayatı film oluyor

AA

Türkiye'nin görsel hafızasına fotoğraflarıyla yön veren usta sanatçı Ara Güler'in hayatı beyazperdeye taşınacak.

Güler'in nesilden nesle aktarılması için tasarlanan filmi aynı zamanda Türkiye'yi de dünyaya tanıtacak.

FİLMİN ADI: MERHABA

Sanatıyla İstanbul'u, Anadolu'yu ve Türkiye'nin insanlarını dünyaya tanıtan, dünyayı da çektiği fotoğraflar ve gerçekleştirdiği röportajlarla Türkiye'ye aktaran Ara Güler'i anlatacak film, "Merhaba" başlığıyla izleyiciyle buluşacak.

TÜRKİYE VE ERMENİSTAN ARASINDAKİ İLK ORTAK UZUN METRAJLI FİLM

Film, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilk ortak uzun metrajlı film prodüksiyonu olma özelliği taşıyor.

Aynı zamanda film, iki ülke arasında dostluk ve kültürel iş birliğinin simgesi olarak sinema dünyasında güçlü bir köprü kurmayı hedefliyor.

CANNES'DA TANITIMI YAPILACAK

Bu yıl 78. kez düzenlenen 2025 Cannes Film Festivali kapsamında "Marche du Film" bölümünde tanıtılacak olan proje, Kara Kedi Film ve Luys Media iş birliğiyle geliştirilirdi.

Ermenistan'daki yapım ortakları ise Anso Film ile yapımcılar Ani Galstyan ve Hovhannes Galstyan olarak açıklandı.

PROJE ARA GÜLER'İN İSTEĞİ İLE BAŞLATILDI

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Ela Alyamaç ve Aren Perdeci üstleniyor. İkili, senaryo çalışmalarına bizzat Ara Güler'in sağlığında ve onun isteği doğrultusunda başlamıştı.

FİLM İÇİN ARŞİVİNDEN YARARLANILDI

Senaryo geliştirme ve arşiv çalışmaları ise Doğuş Grubu'na bağlı Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde titizlikle yürütülmüştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen proje, TRT 12 Punto'da da ünlü yönetmen Pawel Pawlikowski'nin jüri başkanlığı yaptığı seçkide ön alım ödülüne layık görülmüştü.