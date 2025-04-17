Sait Faik'in öykülerindeki kahramanlar tiyatro sahnesinde

AA

Usta yazar Sait Faik Abasıyanık'ın öykülerindeki kahramanlara odaklanan oyun, Burgazada sokaklarındaki ilginç karşılaşmaları seyirciyle buluşturuyor. Gösterim öncesi açıklamada bulunan Özgür Özgülgün, Abasıyanık ile tanışmasının konservatuvar yıllarına dayandığını belirterek, hocalarının kendilerinden ödev olarak usta yazarın öykülerinden bir çalışma yapmalarını istediğini söyledi.

Yazar Özgülgün, kendi jenerasyonu için Abasıyanık'ın çok önemli yerde durduğunu vurgulayarak, şunları dedi:

"İKİ YIL ÜZERİNDE ÇALIŞTIK"

"Biz iki yıl boyunca hep Sait Faik hikayeleri çalıştık ve kendi adıma bu çalışmalardan da çok keyif aldım. Öğrencisiniz, kendinizi yalnız hissediyorsunuz, bir okulun içerisinde kendinizi sanatsal olarak var etmek istiyorsunuz. Böylesi bir dönemde de okuduğum her Sait Faik hikayesinde kendi yalnızlığımdan bir şeyler buldum."

Özgülgün şöyle devam etti:

SAİT FAİK'İN İNSAN YALNIZLIĞI TEMASI

"Edebiyat dünyası, Sait Faik'in insanın yalnızlığını ve yalın halini anlatmasını hep çok sevdi. Büyük usta, öğrencileri, balıkçıları, esnafı, kısacası kendi hayatına çekilmiş sıradan insanları son derece iyi gözlemlemiş ve en yalın haliyle öykülerine taşımış. Ben de Sait Faik'le okul yıllarında başlayan ilişkimi nasıl tamamlayabilirim diye düşündüm ve Sait Faik'in hikaye kahramanlarının peşine düşen bir adamın öyküsünü kaleme aldım. Böylece Sait Faik'le olan uzun ilişkimi kıymetli bir ürüne dönüştürmüş oldum."

Özgür Özgülgün, oyunun kendisi için tiyatro hayatındaki en önemli işlerin başında geldiğinin altını çizdi.

"BENİM İÇİN ANLAMLI VE DEĞERLİ"