Sakarya'nın zirvesinde 115 yıllık Karadeniz geleneği

Sakarya’nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi’nde, 115 yıllık yayla şenliği geleneği bu yıl da coşkuyla sürdürüldü. Sakarya’nın en yüksek noktası olan Dikmen Yaylası’nda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

VATANDAŞLAR HORON İLE COŞTU

Dikmen Mahalle Muhtarlığı ve sponsorların desteğiyle organize edilen, iki gün bir gece süren şenlikte vatandaşlar doyasıya eğlenerek horon oynadı. Karadeniz ezgileriyle yankılanan yaylada renkli görüntüler oluştu.

"BİR ASIRDIR KARADENİZ KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYORUZ"

Dikmen Köyü Karadenizliler Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Günbatı, köklü geleneği yaşatmanın gururunu taşıdıklarını belirterek, şunları söyledi: