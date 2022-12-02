Sanatçıların eserlerinden oluşan Sanatımızda Hz. Peygamber sergisi

Hazreti Muhammed sevgisinden ilhamla yapılan eserlerin yer aldığı Sanatımızda Hz. Peygamber sergisini sanatseverlerle buluştu.

Açılan sergi, Hazreti Muhammed'i konu alan hat, minyatür, tezhip, çini ve cilt eserlerinden oluştu.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, serginin açılışında, Müslümanlar için peygamber sevgisinin önemine dikkati çekerek, sergideki sanat eserlerinin her birinin bu sevgiyle ortaya çıktığını söyledi.

Peygambere olan bağlılık

Andı, Sanatımızda Hz. Peygamber sergisinin Hazreti Muhammed'e fiili bir salavat olduğunu ifade ederek, "Bu sergide Hazreti Peygamber'e olan bağlılığımızı, onu nasıl yücelteceğimizi sanat eserleri etrafında göstermiş oluyoruz. Bu vesileyle hem FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi mensuplarına hem de Albaraka Türk'ün değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Temennimiz ve niyetimiz bu iş birliğini çok daha kapsamlı işlerle sürdürmektir" dedi.

















56 eser yer alıyor

AA'da yer alan hbere göre; sergide, akademisyen, mezun ya da halen öğrenci olan 45 sanatçının 56 eseri yer aldı .Albaraka Kültür Sanat paydaşlığındaki sergi, aralık sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

