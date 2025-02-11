Şarkıcı Ed Sheeran'ın Hindistan'daki sokak performansı engel

AA

Hindustan Times'ın haberine göre, Sheeran, dünya turu kapsamında sahne almak üzere Bengaluru'ya geldi.

Sheeran, konser öncesi gitarını alıp Bengaluru'daki bir sokakta şarkı söylemeye başladı. Ancak kent polisi, İngiliz şarkıcının performansını yarıda kesti.

Polis yetkilileri, organizatör ekibin, Sheeran'ın sokakta şarkı söylemesi için izin talep ettiğini fakat sokaktaki yoğunluk nedeniyle izin verilmediğini belirtti.

"ÖNCEDEN PLANLAMIŞTIK"

Ed Sheeran ise Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda, "Sokakta müzik yapmak için iznimiz vardı, bu yüzden tam olarak o noktadaydık. Önceden planlanmıştı, rastgele gelmemiştik. Yine de sorun yok" ifadesini kullandı.