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AA & Ensonhaber

Anadolu Ajansı (AA) Akademi’nin düzenlediği Sinema Atölyesi serisinin on ikinci etkinliğine, sinema eleştirmeni ve yazarı Atilla Dorsay konuk oldu. "Sinema Eleştirmenliği" temalı söyleşi, AA Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü Barışkan Ünal'ın moderatörlüğünde, AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezi’nde gerçekleştirildi.

"ÇOCUKKEN İZLEDİĞİM FİLMLER KİŞİLİĞİMİ OLUŞTURDU"

1930 yılında İzmir’de doğan Dorsay, savaş yıllarını şehrinde geçirdiğini ve bu dönemde sinemaya olan ilgisinin başladığını belirtti.

"Anne ve babamın yapabileceği tek şey sinemaya gitmekti. O dönemde savaş, aşk ve yaşımın çok üzerinde filmleri izledim. Bu filmler beni şekillendirdi ve kişiliğimi oluşturdu” diye hatırlatan Dorsay, sinemaya olan tutkusunun yıllar içinde nasıl geliştiğini anlattı.

"SİNEMA, HAYATIMIN EĞLENCESİ OLDU"

Eğitim için İstanbul’a geldikten sonra sinemaya olan ilgisinin daha da arttığını belirten Dorsay, Beyoğlu'nda yatılı okulda olduğu dönemde eski filmler gösterilen sinemalarla tanıştığını söyledi.

“Beyoğlu’nda her köşe başında sinema salonları vardı. Sinema, hayatımın eğlencesi oldu ve onu takip etmek, peşinden gitmek idealim haline geldi” diyen Dorsay, sonunda sinemanın hayatının odağı haline geldiğini dile getirdi.

Türk sinemasının son yıllarda gelişim gösterdiğini vurgulayan Dorsay, 1970 yılında Umut filmiyle eleştirmenliğe başladığını belirterek, şunları söyledi:

Türk sineması hakkında yazmaya başlamam, 1970’te Umut filmiyle oldu. Hollywood sineması kolay övülür ama Türk sineması da gerçekten önemli işler yapıyor.

HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI YAZARLIK, HAYATININ PARÇASI OLDU

Sinema yazarlığını hobi olarak başladığını ancak zamanla yaşamının bir parçası haline geldiğini anlatan Dorsay, “Sinema, benim yaşam aracım ve hobim oldu. Artık sinemayı bırakamıyorum, o kadar derinden seviyorum ki” ifadelerini kullandı.

Bu yılki Oscar ödüllerinin yapılmama olasılığı hakkında da görüşlerini paylaşan Dorsay, şunları söyledi:

Oscar ödüllerinin bu yıl verilip verilmeyeceği bile belirsiz. Dünyada büyük bir kriz yaşanıyor, bu yüzden ödüller verilmeyebilir. Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar’ın yapılmaması büyük bir kayıp olur.

YEDİNCİ SANAT: SİNEMA

Sinemanın yedinci sanat olarak kabul edilmesinin büyük bir avantaj sağladığını belirten Dorsay, “Sinema, diğer sanat dallarından faydalanarak çok popüler oldu. İnsanlık tarihindeki altı sanatın ardından, sinema yedinci sanat olarak ortaya çıkmıştır” şeklinde konuştu.

"KAHROLSUN YAPAY ZEKA"

Yapay zekanın sinemada kullanılmasına yönelik soruya ise, şöyle bir yorumda bulundu:

Yapay zeka meselesi, hayatımıza çok yapay bir şekilde girdi. Bu konuda benim yaşımdaki insanlar için ciddiye alınacak bir şey değil. Gençler ilgilenebilir, ama ben bu konuda hiç düşünmüyorum. Kahrolsun yapay zeka.

Etkinlik, Atilla Dorsay’ın kült filmler arasında yer verdiği Michael Curtiz'in 1942 yapımı Kazablanka filmiyle son buldu.