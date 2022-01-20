Sinemalarda bu hafta 21 Ocak 2022: Vizyonda hangi filmler var?

Sinema tutkunları haftanın yeni filmlerini araştırıyor. Peki sinemalarda hangi filmler vizyona girecek? İşte 21 Ocak Cuma'dan itibaren beyazperdedeki yeni yapımlar...

Sinema severler, yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 21 Ocak Cuma'dan itibaren 4ü yerli olmak üzere 8 yeni film gösterime girecek.

Gerilim ve bilim kurgu meraklılarına Koloni, Animasyon sevenlere Şarkını Söyle 2 ve Afacan Felix, izleyici ile buluşacak.

Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları...

AYRI DÜNYALAR

Ayrı Dünyalar, yazacağı kitap için başka bir kimliğe bürünen bir yazarın hikayesini konu ediyor.

Yazar Marianne Winckler, sosyal adaletsizlik ve gelecek kaygısıyla ilgili bir kitap yazmayı planlar. Kitabı için araştırma yapmak isteyen Marianne, kimliğini gizleyerek Fransa’nın kuzeyine gider ve temizlik işçiliği yapan kadınların arasına katılır. Bu sayede geçim kaygısını bizzat deneyimleyen Marianne, kadınlar arasında dayanışmanın gücüne şahit olur. Ancak gerçekler ortaya çıktığında aralarındaki güven sarsılacak mıdır?

KOLONİ

Küresel bir felaket nedeniyle dünyanın insanlar için yaşanmaz bir hale gelmesinin ardından sadece birkaç kişi, uzay gemileriyle Kepler 209 gezegenine gider. Ancak çok geçmeden buranın atmosferinin insanları kısır hale getirdiği anlaşılır. Dünyadaki yaşamın yeniden mümkün olup olmadığının araştırılması için bir uzay kapsülü dünyaya gönderilir. Ancak uzay kapsülü dünya atmosferine girerken kontrolden çıkar ve inişten sadece astronot Blake sağ kurtulur. Kendisini bir anda zorlu bir hayatta kalma mücadelesinin içinde bulan Blake, tüm insanlığın kaderini belirleyecek seçimler yapmak zorunda kalır.

ŞARKINI SÖYLE 2

NewMoon Tiyatrosu’nu büyük bir başarıya ulaştırmasının ardından Buster bu sefer gözünü Crystal Tower Tiyatrosu’na diker. Buster burada yeni bir gösteri sergilemeyi planlar. Ancak acımasız kurt Jimmy Crystal tarafından yönetilen dünyaca ünlü Crystal Entertainment’ın ofislerine girmek pek kolay değildir. Bu yüzden Buster ile anne domuz Rosita, rockçı oklu kirpi Ash, goril Johnny, fil Meena ve domuz provokatörü Gunter’dan oluşan ekip, Crystal Entertainment’a gizlice girer. Bu sırada Gunter ortaya gerçekleştirmesi zor bir fikir atar ve dünyanın en münzevi rock yıldızı Clay Calloway'in da şovda yer alacağını vaat eder. Buster, bu önemli gösteride onlarla birlikte sahnede yer alması için Clay’ı bulmak için yola koyulur.

MASAL ZAMANI: MELEZ PRENSES

Melisa, 9. yaş gününde hayatının değişmesini sağlayacak bir şey öğrenir. Melisa, annesinin bir masal kahramanı olduğunu öğrenir ve böylece o da anne tarafından bir masal kahramanıdır. Bir gün Melisa, kötü bir palyaçonun oyununa gelir ve yazmaması gereken bir şeyi masal günlüğüne yazar. Bu, yetişkinlerin donup kalmasına neden olur. Büyüklerin bu durumdan kurtulması için Melisa ve arkadaşlarının Sihirli Ayna ablanın da yardımıyla Masal Diyarı'na geçmeleri ve 4 gün içinde kutsal mağaraya ulaşmaları gerekir.

ŞÖHRETLER OKULU

Kemal öğretmen, kızını tek başına büyütmek zorunda kalan bir babadır. Kızının eğitimine odaklanan Kemal, bu sırada onun oyun arkadaşı olmayı kaçırır. Öğretmen Deniz ise küçükken babasının kendisiyle yeterince ilgilenmemiş olmasından şikayetçidir. Bu yüzden Demet, Kaktüs Koleji’ni ele geçirip satmayı planlar. Kızı ile kaçırdığı zamanı telafi etmek isteyen Kemal, kızına her öğrencinin ne kadar değerli olduğunu da kanıtlamak için Deniz'e bir yarış teklif eder. Yarışı kazanacağına inanan Deniz, teklifi kabul eder. Ancak Popstar, Atom, Arabesk, Messi, Oburix, Ayaklı Gazete, Hack-i Can, Organiz ve Einstein’den oluşan çocuklar takımı, işlerin değişmesine neden olur.

CUMALİ CEBER 666

Cumali Ceber 666, gördüğü rüyadan etkilenip hayatını değiştirmeye karar veren bir adamın hikayesini konu ediyor. Rüyasında cehenneme gittiğini gören ve oldukça etkilenen Cumali, uyanır uyanmaz Hac başvurusu yapmaya gider. Haç sırasının gelmesini bekleyen Cumali, bu süreçte birbirinden tuhaf aksiliklerle karşılaşır. Önüne çıkan engelleri bir bir aşmaya çalışan Cumali'nin planları, corona virüstüsten dolayı istediği gibi gitmez.

KARA NAME: GELİN DERESİ

Kara Neme: Gelin Deresi, hafta sonu kampa giden bir çiftin yaşadıklarını konu ediyor. Semih ve eşi Burcu, sosyal medyada içerik üreten bir çiftir. Çift, hafta sonu için kampa gitmeye karar verir ve yeni evlenen arkadaşları Ayhan ve Merve'yi de davet eder. Amaçları doğum günü yaklaşan Burcu'ya güzel bir sürpriz yapmaktır. Semih de bu sırada 1 milyon takipçiye ulaşmak için kampta yaşadıklarını kayıt altına alıp, sosyal medya kanalında paylaşmayı planlar. Ancak onların hesaba katmadıkları şey, yeni taşındıkları evdeki lanetin onlarla beraber kampa gelmesidir. Onların keyifli başlayan tatili, kısa süre sonra kabusa döner.

AFACAN FELİX

Afacan Felix, kayıp babasını bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkan bir çocuğun hikayesini konu ediyor. 12 yaşındaki Felix, iki yıl önce denizde kaybolan babasının hala hayatta olduğuna inanır. Bir gün annesi biraz dinlenmek ve rahatlamak için bir yolculuğa çıkmaya karar verir. Annesinin yokluğunu büyük bir fırsat olarak gören Felix, bu sırada kayıp babasını aramaya karar verir. Bunun için Felix, emekli bir denizci olan yaşlı Tom, tek bacaklı papağan ve köpek gibi davranan kedi Rover ile birlikte macera dolu bir yolculuğa çıkar.