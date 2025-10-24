Tarihi Zağnos Burcu, 29 yıldır kütüphane olarak hizmet veriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzon’un eski yerleşimini çevreleyen kale surlarının batı kısmında yer alan Zağnos Burcu, Komnenos Krallığı döneminde 2. Alexios zamanında inşa edildi.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise büyük ölçüde yenilendi.

1996 yılından itibaren yapılan düzenlemeyle İsmail Hakkı Berkmen İhtisas Kütüphanesi olarak hizmet veren yapı, tarihi atmosferiyle öğrenciler ve kitapseverler için farklı bir çalışma ortamı sunuyor.

TARİHİ MEKANDA DERS ÇALIŞMA KONFORU

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu, öğrencilere konforlu bir çalışma ortamı sağlamak için çaba gösterdiklerini belirtti.

İskenderoğlu, “Öğrencilerimiz burada tarihi bir mekanda çalışmanın huzurunu buluyor. Günde yaklaşık 100 öğrencimiz buradan yararlanıyor” dedi.

YILDA 3O BİN ÖĞRENCİ FAYDALANIYOR

İskenderoğlu, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve sessiz, rahat bir çalışma ortamı sunmak amacıyla kütüphanede toplam 7 personelin görev yaptığını belirtti.

Her yıl yaklaşık 30 bin öğrencinin kütüphaneden faydalandığını söyleyen İskenderoğlu, burada ders çalışıp üniversiteyi kazanan birçok öğrencinin yıllar sonra gelip teşekkür ettiğini ifade etti.

ÖĞRENCİLER TARİHİ MEKANDA DERS ÇALIŞMAKTAN MEMNUN

Üniversite sınavlarına kütüphanede hazırlanan Zeynep Sude Zengin, tarihi mekanda çalışmanın motivasyonunu artırdığını ve burayı sessiz olduğu için tercih ettiğini ifade ediyor.

Bir diğer öğrenci Zehra Atılgan ise sessizliğin en büyük avantaj olduğunu,iç ve dış dizaynını çok beğendiğini vurguluyor.