Tarık Akan'ın Yol filmindeki atı vurma sahnesi hafızalarda; yönetmen vur dedi, vurmadım Yılmaz Güney'in senaryolaştırdığı, yönetmen Şerif Gören'in ise çektiği Yol filmindeki atın vurulma sahnesi filmi izleyenlerin hafızasındaki yerini koruyor. Seyit rolündeki Tarık Akan, atı vurması lazım ama bir türlü eli tetiğe gidemeyince, Yılmaz Güney'in yeğeni bu görevi üstleniyor ve at öldürülüyor.

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Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı, Şerif Gören'in ise yönetmen koltuğunda oturduğu Yol filmi, 1981'de çekildi. Film vizyona girdiğinde büyük beğeni kazandı.

Türk Sineması'nın önemli yapımları arasına kısa sürede girmeyi başardı. Filmde Seyit karakterini canlandıran ve aramızdan ayrılan oyuncu Tarık Akan'ın atı vurma sahnesi var ki; izleyince etkilenmemek elde değil.

Tarık Akan'ın yazdığı Anne Kafamda Bit Var kitabında anlatıyor. Akan,atı vurmak istemediğini söyledi. Önce ata bir iğne yapıldığını, at biraz gittikten sonra düşüp bayılacak ve kendisi atın kafasına tek kurşun sıkacaktı. Senaryo bu şekildedir fakat Tarık Akan buna asla cesaret edememiş.

Gerisini yazdığı kitaptan okuyalım;

"BAŞÇAVUS BİR KURŞUNDAN FAZLA VERMİYORDU"

"Atı vuracağım sahne çekilirken, hayvancığa uyuşturucu iğne yapıldı. At yere yığıldı. Yakın planların hepsi çekildi: Donmuş bir el, ateş edemeyen bir el, ısıtılmaya çalışılan bir el ve atın yakın planları böylece aradan çıktı. Sıra öldürme planının çekimine gelmişti. Kamera uzağa gitti, genel bir plan çekilecekti. Silah elimdeydi ve içinde bir tek kurşun vardı. Başçavuş bir kurşundan fazla vermiyordu. Şerif Gören, “Kamera!” diyecekti ve ben kısa bir süre sonra atın kafasına bir kurşun sıkacaktım. Karların ortasında ben ve yerde yatan atım trajik bir şekilde yerlerimizi almıştık."

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"YAPAYACAĞIM ŞERİF, STOP"

Tarık akan o etkileyici sahneyi şöyle anlatıyor;

Kamera uzakta hazırlanırken at gözlerini açıp bana yalvarır gibi baktı. Kafasını kaldırmak istedi. Sanki bana doğru gelmek istiyormuş gibime gelmişti. Bu arada Şerif Gören, “Kamera!” diye bağırdı.

Bekledi. Burada tabancamı çekmeli ve kurşunu atın kafasına sıkmalıydım. Ama yapamıyordum işte.

“Ateş etsene! Ateş et!” diye bağırdı Şerif.

“Yapamayacağım Şerif, stop!” diye seslendim.

YILMAZ GÜNEY ARAYA GİRİYOR

Tarık Akan atı vuramayınca Yılmaz Güney’in yeğeni araya girip görevi üstleniyor ve sahneler onunla tekrar çekiliyor. Lakin at ölmüyor, başçavuş da başka mermi vermeyince ortalık karışıyor ve Tarık Akan başçavuşun yakasına yapışıyor. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen başçavuşun verdiği mermiyle at öldürülüyor ve sahnenin çekimi bitiyor. Filme dikkatlice bakarsanız atı vuranın sadece eli görünüyor ve yüzü saklanıyor.