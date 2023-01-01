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    The Pointer Sisters grubunun kurucusu Anita Pointer hayatını kaybetti

    Daha önce kanser tedavisi gören Pointer, Kaliforniya'daki evinde yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2023 - 14:19
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 14:21
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    The Pointer Sisters grubunun kurucusu Anita Pointer hayatını kaybetti

    ABD'de "The Pointer Sisters adlı vokal grubunun kurucularından Anita Pointer, hayata gözlerini yumdu.

    Grammy ödüllü grubun üyelerinden Anita Pointer, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

    Anita Pointer yaşamını yitirdi

    Pointer'ın Kaliforniya'da Beverley Hills'teki ölümü sırasında, ailesiyle bir arada olduğu belirtildi.

    Ailesi, ölümünden derin üzüntü duyduklarını söyledi. Açıklamada "Cennet, Anita oradayken daha sevgi dolu güzel bir yer." denildi.

    Çıkış yapan parçaları

    Dört kız kardeşin ikinci en büyüğü olan Pointer ve kardeşleri, "Jump (For My Love)" ve "Fire" gibi hitlerle ün kazandı.

    Funk, soul ve R&B'nin bir karışımıyla dinleyicilerinin beğenisini kazanan grup, adını taşıyan ilk albümünü 1973'te yayınladı.

    The Pointer Sisters grubunun kurucusu Anita Pointer hayatını kaybetti #1

    Grammy ödülü kazandı

    ABD'de ırkçılığın zirvede olduğu dönemde birlik ve hoşgörü çağrısında bulunan "Yes We Can Can", albümün çıkış yapan parçası oldu. 1975'te hit şarkıları Fairytale, Grammy ödülü kazandı.

    Anita Pointer, 2011 yılında kanser tedavisi görmüştü.

    The Pointer Sisters grubunun kurucusu Anita Pointer hayatını kaybetti #2

    The Pointer Sisters grubunun kurucusu Anita Pointer hayatını kaybetti #3


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