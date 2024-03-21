Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali başladı Manisa'da, bu yıl düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında geleneksel macun karma töreni gerçekleştirildi, etkinliklerle renk kazandı.

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AA & Ensonhaber

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, son üç yıldır koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilememiş ve geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle iptal edilmişti. Ancak bu yıl, Nevruz Bayramı şenlikleriyle birlikte tekrar başladı.

Festival kapsamında Vali Enver Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu ve Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık tarafından Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Protokol üyeleri, Nevruz ritüellerinden olan renkli yumurtaları tokuşturdu, örste demir dövdü ve ateşin üzerinden atladıktan sonra kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hafsa Sultan'ın şifa bulmasını sağlayan Mesir macunu ve bu macunu hazırlayan Merkez Efendi'yi temsil eden tiyatrocular eşliğinde, protokol üyeleri Sultan Camii Külliyesi'ndeki Şifahane'nin önüne kadar yürüyerek halkı selamladı.

41 çeşit baharat ve bitki kazana döküldü

Burada düzenlenen mesir macunu karma töreninde bir konuşma yapan Vali Enver Ünlü, bugünün Nevruz Bayramı olması vesilesiyle iki sevinci birden yaşadıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün de festivalin Manisa'nın tanıtılmasına katkı sağladığını belirterek, "Bu güzide ve köklü geleneği geçmişten bugüne aktaran bütün büyüklerimizi, festivalin ortaya çıkmasına vesile olan muhterem ecdadımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık da festivalin UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası listesinde yer aldığını, mesir macunu için de Avrupa Birliği nezdinde başlattıkları coğrafi işaret çalışmasında son aşamaya geldiklerini belirtti.

Törene katılan protokol üyeleri, mesir macununun içeriğinde yer alan 41 çeşit baharat ve bitkiyi kazana dökerek macunu kardı.

Ellerindeki poşetler ve kaplarla bekleyenler tören sonrası kazanın başına gelerek, mesir macunu alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Çeşitli etkinliklerle devam edecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 28 Nisan Pazar günü Sultan Cami kubbe ve minarelerinden vatandaşlara 7 ton mesir macunu saçılmasıyla sona erecek.

Mesir macununun tarihçesi

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın hasta olması sonrası Sultan Camisi Medresesi idarecisi ve hekimi Merkez Efendi tarafından, 41 çeşit bitki ve baharat karıştırılarak macun hazırlanır.

Bu macunla şifa bulan Hafsa Sultan, macunun diğer hastalara da verilmesini, talebin artması üzerine ise kağıtlara sarılarak Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçılmasını ister.

Mesir macununun yapımında zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlican, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, hıyarşembe, çam sakızı, zafiran, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, günbalı, Hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu ve portakal kabuğu kullanılıyor.