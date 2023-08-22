Umberto Arte ile sanat yolculuğunda ünlü isimlerin felsefe ve edebiyat harmanlaması Herkes için bir sanat okuyuculuğu rehberi olan Umberto Arte ile Sanat yeni kitabıyla okurlarla buluşuyor. Kitap, dünyaca ünlü ressamların ve sanat insanlarının edebiyat ve felsefe düşüncelerini bir arada sunuyor.

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Herkes için bir sanat okuyuculuğu rehberi olan Umberto Arte ile Sanat yeni kitabıyla okurlarla buluşuyor.

Serinin beşinci ve son kitabı Van Gogh’un Rachel’e hediye ettiği kesik kulağı ve Dr. Félix Rey’e hediye ettiği portresi üzerinden gidip, bu sıra dışı hediyelerin izini sürüyor. Dünden bugüne Rachel’in kimliği üzerinden oluşturulan spekülatif bilgilere de açıklık getiriyor.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sanatseverlerin ilgisini çeken, sadık ve oldukça geniş bir takipçi kitlesi oluşturan Umberto Arte, eserleri herkes tarafından bilinen sanatçıların bilinmeyen yönlerini, sanat akımlarının herkesçe anlaşılabilir hallerini, çoğunu bildiğimiz resimlerin görünmeyen taraflarını dost sohbeti sıcaklığında anlatıyor.

Serinin beşinci ve son kitabı Van Gogh’un Rachel’e hediye ettiği kesik kulağı ve Dr. Félix Rey’e hediye ettiği portresi üzerinden gidip, bu sıra dışı hediyelerin izini sürüyor. Dünden bugüne Rachel’in kimliği üzerinden oluşturulan spekülatif bilgilere de açıklık getiriyor.

Keyifli ve detaylı incelemeler

Sonrasında, Romalı şair Ovidius’a dayanan mitoloji tarihinin en önemli hikâyelerinden biri olan Europa’nın kaçırılmasına değinip, başta Titian ve Rembrandt olmak üzere konunun sanat tarihine yansımalarının keyifli ve detaylı incelemeleri yapılıyor.

Devamında; 19. yüzyıl Fransız realist ressamı Jules Bastien-Lepage’ın kısa hayatına göz atılıp, October ve Haymaker gibi önemli çalışmalarının incelemesi yapılıyor.

Büyük İskender ile III. Darius’un mücadelesi üzerinden uygarlık tarihine giriş yapıp, Doğu ve Batı medeniyetleri ekseninde Albrecht Altdorfer’in İssos’ta İskender Muharebesi yapıtının şifreleri çözülüyor.

Bir sanat yolculuğu

Bunlarla birlikte; John William Waterhouse’un Danaidler’i, Picasso’nun henüz 16 yaşında yaptığı Bilim ve Merhamet resmi, 17. yüzyıl Hollandalı tür ressamı Gabriël Metsu’nun hayatı ve en önemli eserleri, yine hayatı entrikalarla dolu Seneca’nın Claudius ve Neron ile ilişkisi, yaşamı, Stoa felsefesi, intiharı gibi önemli konuların detaylı bir şekilde incelemesi yapılıyor.

Tarih ve felsefe bir arada

Peter Paul Rubens’in Aslanların İnindeki Daniel yapıtı, “Bir Şehir, Beş Resim: İstanbul” başlığıyla Delacroix, Constant, Hasan Rıza, Zonaro, Chlebowski gibi sanatçıların İstanbul konulu resimlerinin incelemesi ve son olarak Rembrandt’ın Celile Denizi’nde Fırtına, Bouguereau’nun İlk Yas ve Jacques-Louis David’in Horatius Kardeşlerin Yemini resimleri inceleniyor.

Umberto Arte ile Sanat V, sizleri mitoloji, uygarlık tarihi ve felsefe ile yoğrulmuş keyifli bir sanat okumasına davet ediyor.