Ünlü Hollywood yapımcısı Lawrence Turman hayatını kaybetti Hollywood sinemasında önemli filmlere imza atan ABD'li yapımcı Lawrence Truman, 96 yaşında hayata veda etti.

AA

ABD'li yapımcı Lawrence Truman, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesinden yapılan yazılı açıklamada, Truman'ın bir süredir tedavi gördüğü Woodland Hills'teki hastanede 1 Temmuz'da yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Pek çok filmin yapımcılığını üstlendi

Başrollerinde Dustin Hoffman ve Anne Bancroft'un yer aldığı 1967 yapımı "The Graduate" filmiyle ün kazanan yapımcı, "The Thing", "The River Wild" ve "American History X" gibi çok izlenen filmlerin de yapımcılığını üstlendi.

Lawrence Turman, 28 Kasım 1926'da, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde doğdu.

Turman, Mezun (1967) için Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Ayrıca Pretty Poison (1968), The Great White Hope (1970), The Thing (1982), Mass Appeal (1984), Short Circuit (1986), The River Wild (1994) ve American gibi filmlerin yapımcılığını üstlendi.

Turman ayrıca Genç Bir Borsacının Evliliği (1971) ve İkinci Düşünceler (1983) isimli iki filmin yönetmenliğini üstlendi. Turman, Yapımcılar Birliği Onur Listesi'nin bir üyesiydi ve Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Yapımcılar Şubesi'nin yönetim kurulundaydı.

Yapımcılığın el kitabını yazdı

Turman, 2005 yılında Three Rivers Press ile 'Yapımcı Olmak İstiyorsunuz' kitabını yayınladı. Turman, 2014 yılında On Cinema web dizisinin dördüncü sezonunda konuk eleştirmen olarak yer aldı. 2015'te ESPN'nin '30 for 30' belgeselinde, Truva Savaşı'nda kendisi olarak yer aldı.