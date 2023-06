Ünlü keman virtüözü Lindsey Stirling, İstanbul'a geliyor Amerikalı dünyaca ünlü elektronik kemancı ve dansçı Lindsey Stirling, 19 Temmuz akşamı İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

DHA

21. yüzyılın en yenilikçi yıldızlarından biri haline gelmiş elektronik kemancı ve dansçı Lindsey Stirling, 19 Temmuz akşamı sahne almak üzere İstanbul'a gelecek.

ABD'li sanatçı, dört Billboard liste başı albümü ve üçüncü stüdyo çıkışı "Brave Enough" ile En İyi Dans/Elektronik Albüm de dahil olmak üzere iki Billboard Müzik Ödülü kazanması ile adını duyurdu.

İlk ona giren tek enstrümantel

Tatil albümü "Warmer in Winter", piyasaya sürüldüğünde Billboard, Amazon ve iTunes Tatil Albümü listelerinde bir numaraya yükseldi ve çıkış single'ı "Carol of the Bells" AC Radio'da İlk 10'a giren tek enstrümantal şarkı olarak tarihe geçti.

Albüm başarısı

Forbes tarafından 2015 Dünyanın En Çok Kazanan YouTube Yıldızları listesinde 4. sıraya yerleşen Stirling'in beşinci stüdyo albümü Artemis, Dance/Elektronik Albüm Tablosunda 1 numaradan giriş yaptı.