Victor Hogu'un Notre Dame’ın Kamburu kitabından uyarlanan müzikal Türkiye’yi dolaşacak Fransız yazar Victor Hugo'un dünya çapındaki eseri olan Notre Dame’ın Kamburu müzikali ekim ayında Türkiye’yi dolaşacak. Kitaptan uyarlaması yapılan müzikal izlemeye değer.

Haber Merkezi

Notre Dame’ın Kamburu müzikali, ekim ayı boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde seyirci karşısına çıkacak. Çirkinliği yüzünden dışlanmış Quasimodo’nun çingene kızı Esmeralda 'ya duyduğu aşkın hikâyesini muhteşem bir görsel şov ile birleştiren müzikalin programı da belli oldu.

Fransız ve dünya edebiyatının en ünlü yazarlarından biri olan Victor Hugo’nun Notre Dame’ın Kamburu kitabından esinlenilen müzikal, 2 Ekim’de Bursa BAOB Sahne’de, 7 Ekim’de Ankara MEB Şura Salonu’nda, 8 Ekim’de Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 14 Ekim’de Kütahya Hazer Dinari Kültür Merkezi’nde, 15 Ekim’de Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde,16 Ekim’de Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, 17 Ekim’de Fethiye Kültür Merkezi’nde ve 31 Ekim’de ise İstanbul Trump Sahne’de perdelerini açacak.

MÜZİKAL NEYİ ANLATIYOR

Notre Dame’ın Kamburu, Fransa’da imparatorluk döneminin ihtilal sonrası karanlık günlerinden kesitler sunuyor.

Muzikalde; Notre Dame Katedralinin ruhani ve dini lideri Claude Frollo’nun kilisenin önünde bulduğu, çirkin ve kambur olduğu için eksik anlamına gelen Quasimodo ismini verdiği ve büyüdüğünde kilisenin zangocu olan Quasimodo ile Claude Frollo’nun ve Kral'a bağlı komutan Phoebus'un semtte yaşayan Çingene Kızı Esmeralda’ya olan aşklarını, Zangoç ile Papaz’ın ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkileri romantik yaklaşımla ele alınıyor.