Yaşar Kemal'in anısına konser düzenlenecek

Türk edebiyatının usta yazarı Yaşar Kemal 28 Şubat 2015'te aramızdan ayrıldı. Müzikli etkinlikle Yaşar Kemal anılacak.

28 Şubat 2015’te aramızdan ayrılan edebiyatımızın kilometre taşı Yaşar Kemal, Çukurova’nın dengbejlerini dinleyerek büyüdü. Torosların köylerindeki ağıt törenleri, çocukluğuna ve sonrasında romanlarına damgasını vurdu. Usta yazar, eserleriyle filmlere, tiyatro oyunlarına ve bestelere de ilham verdi.

Zülfü Livaneli’nin onun şiirlerinden bestelediği “Merhaba” ve “Yalnızlık” kuşakları aşan bir üne kavuştu.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, tüm eserleri YKY’den yayımlanan büyük yazarı ölümünün beşinci yıldönümünde müzikle anıyor.

28 Şubat Pazartesi günü saat: 19:00’da Loca’da yapılacak Yaşar Kemal Anısına - “Merhaba” konserinde Kemal’in yaşamında ve eserlerinde yer bulan türküler, onun eserlerinden bestelenen parçalar ve onunla özdeşleştirilen şarkılar, Ferhat Livaneli Orkestrası tarafından yorumlanacak.

ŞARKILARIN HİKAYELERİ

Müzik yazarı Murat Meriç, seslendirilen şarkıların hikâyelerini aktaracak, plaklarda kalmış parçaları dinletecek. Fotoğraflar ve videolar da etkinliğe eşlik edecek.