Yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti

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Yönetmen Şerif Gören, İstanbul'da tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

22 Kasım’da evindeki merdivenlerden düşerek başını yere çarpan 80 yaşındaki Gören, kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde entübe edilmiş ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

ŞERİF GÖREN

Türk sinemasının bol ödüllü filmlerine imza atan Şerif Gören, 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğdu.

1956’te kazandığı bursla Türkiye’ye gelerek İstanbul Erkek Lisesi’nde okuyan Şerif Gören, 1962’de kurgucu olarak işe başladığı Erman Film Stüdyosu ile sinemaya ilk adımını attı.

Filmlerinin belirgin özelliği olan hızlı kurgu anlayışını burada kurgucu olarak çalıştığı dönemde kazandı.

TÜRK SİNEMASINA FİLMLERİYLE İZ BIRAKTI

Şerif Gören, Türk sinemasının dönüm noktasına "Yılanların Öcü", "Derman", "Umut" ve "Yol" gibi filmlerle imza attı.

Şerif Gören, 1974'te, çekimin ilk günlerinde Yılmaz Güney’in tutuklanması üzerine 'Endi­şe'nin yö­netmenliğini üstlendi. Bu ilk filmi ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazanan Gören, senaryosunu Yılmaz Güney’in yazdığı 'Yol' ile Cannes Film Festivali’nde 'Altın Palmiye' ödülünü kazanarak büyük başarı elde etti.