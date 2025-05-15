Yunan sanatçı Kons tantinos Argiros: İbrahim Tatlıses hayranıyım

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Yunan sanatçı Konstantinos Argiros, 9 Temmuz’da ilk kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde vereceği konser öncesi İstanbul’a geldi. Burada birtakım izlenimlerde bulunan şarkıcının, dünyada ve Türkiye'de pek çok hayranı var.

9 Temmuz'da vereceği konser için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Argiros, Türk müziğini de yakından takip ediyor.

TÜRK MÜZİĞİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Verdiği söyleşide açıklamalarda bulunan şarkıcının, İbrahim Tatlıses hayranı olduğunu söylemesi, sanatçının Türk müziğini ne kadar sevdiğini gösteriyor.

"BÜLENT ERSOY VE TATLISES HAYRANIYIM"