Yunanistan, Lidya medeniyetine ait 1055 sikkeyi Türkiye'ye teslim etti

AA & Ensonhaber

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atina ziyareti sırasında Türkiye-Yunanistan arasında düzenlenen 5. Turizm Karma Komisyon Toplantısı'na katıldı. Toplantı kapsamında Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni ile bir araya gelen Bakan Ersoy, ortak basın toplantısında turizmin, kültürel bağları güçlendiren ve milletleri yakınlaştıran önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

Kültür ve turizm, ülkeler arasındaki işbirliğini artıran ve halkların birbirini daha iyi anlamasını sağlayan etkili bir yumuşak güç unsurudur. Son yıllarda Yunanistan ile turizm alanında yakaladığımız işbirliği, karşılıklı turist trafiğinde ciddi artışlara yol açmıştır.

Kefaloyanni ise turizmin halkları birbirine bağlayan bir köprü olduğunu belirterek, iki ülkenin bu alandaki işbirliğini daha da ileriye taşımak konusunda kararlı olduğunu söyledi.

LİDYA SİKKELERİ, YURDA GERİ DÖNDÜ

Bakan Ersoy, temasları kapsamında Atina Nümizmatik Müzesi'ni ziyaret ederek Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile bir araya geldi. Burada düzenlenen törende, Yunanistan’ın Kipi Sınır Kapısı’nda ele geçirilen ve Türkiye’ye ait olduğu tespit edilen M.Ö. 7. ile M.Ö. 5. yüzyıllar arasında basılmış 1055 sikke Türkiye'ye iade edildi.

Törende konuşan Bakan Ersoy,sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu sikkeler, tarihte ilk madeni parayı basan Anadolu uygarlığı Lidyalılara aittir. Ayrıca Tarsus, Side, Aspendos ve Soli-Pompeiopolis gibi kadim şehirlerde basılmış örnekleri de barındırıyor. Ait oldukları topraklara dönmeleri, iki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin gücünü göstermesi açısından çok anlamlıdır.

Ersoy, Türkiye ve Yunanistan arasında 2013 yılında imzalanan kültür varlıklarının yasadışı ithali ve ihracının önlenmesine yönelik anlaşmanın bu süreçte etkin bir rol oynadığını da belirtti.

"PARTHENON MERMERLERİ, ANAVATANINA DÖNMELİ"

Bakan Ersoy, Türkiye'nin kültürel mirasın korunması konusundaki hassasiyetini vurgulayarak, Almanya’dan Türkiye’ye iade edilen Boğazköy Sfenksi sürecinde Yunanistan’ın desteğini hatırlattı. Aynı anlayışla Türkiye’nin, Yunanistan’ın İngiltere’den Elgin Mermerleri’nin iadesi yönündeki çabalarına destek verdiğini ifade eden Ersoy, şunları söyledi:

Bu eserlerin, Yunan halkına ve ait oldukları topraklara dönmesi, adaletin yerini bulması anlamına gelir. Parthenon Mermerleri’nin bir arada sergilendiği günleri Yunanistan’da hep birlikte görmeyi içtenlikle temenni ediyorum.

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ise tarihi eser kaçakçılığının hem Türkiye’nin hem de Yunanistan’ın mücadele ettiği ortak bir sorun olduğunu belirterek, Lidya sikkelerinin iadesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mendoni ayrıca, Türkiye'nin Elgin Mermerleri konusundaki desteği için teşekkür etti ve bu işbirliğinin devam edeceğini vurguladı.

Törenin ardından Lidya uygarlığına ait olduğu belirlenen 1055 sikke, Bakan Ersoy’a teslim edildi. Bu tarihi iade, Yunanistan’dan Türkiye’ye gerçekleşen ilk eser dönüşü olarak kayda geçti.