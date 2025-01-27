Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmine sert eleştiri: Dünyanın en sıkıcı filmi

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Türk sinemasının usta yönetmeni Zeki Demirkubuz, kendi filmi olan Masumiyet'in özel gösteriminde açıklamalarda bulundu. Soru cevap kısmında sıkıcı ve sıradan filmleri sıraladı. Demirkubuz, bir izleyicinin "En sıkıcı film hangisi?" sorusunu cevapladı.

Sıkıcı ve sıradan olarak tanımladığı hikayelerin sinemada çok izlenmesi hakkındaki soruya Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Kuru Otlar Üstüne üzerinden cevap verdi.

"DÜNYANIN EN SIKICI FİLMİ

"İzleme- dim ama dünyanın en sıkıcı filmi olduğuna emin olduğum ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmi sinemada kaç kişi tarafından izlendi? 300 bin kişi olduğunu duydum. ‘Hayat’ gibi bir filmin 83 bin kişi tarafından izlenmesi çok mu? O kadar olur” dedi.

ESKİ SIKI DOST, ŞİMDİ İSE KÜS YÖNETMENLER

Bunun üzerine iki yönetmen arasına kara kediler girdi desek yeridir. Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan'ın eskiden çok sıkı dost olduğunu not düşelim.

İki yönetmenin de Türk Sineması'na büyük katkıları oldu. Uluslararası festivallerde ve organizasyonlarda yaptıkları filmlerle Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiler. Her iki yönetmenin de seveni oldukça fazla.

Ve ilginçtir; izleyicileri arasında bile kamplaşmalar zaman zaman oldu. Nuri Bilge Ceylan, Yılmaz Güney'den sonra Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü aldığında hepimizin göğsü kabardı.

HAYATIN İÇİNDEN HİKAYELER ANLATIYORLAR

Zeki Demirkubuz'un da filmlerine verilen ödüller çoğunlukta. İki yönetmenin işledikleri konular da farklılık göstermektedir. Nuri Bilge Ceylan daha çok sanat ağırlıklı filmler çekerken; Zeki Demirkubuz ise hayatın içinden izleyicilerine hikayeler anlatıyor.