Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi rekoru kırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2011 yılında, tarihi İpek Yolu üzerinde 30 bin metrekarelik alanda açılan müze, Gaziantep’e gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği alanlardan biri konumunda.

“Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne sahip müzede, “Çingene Kızı” mozaiğinin yanı sıra Mars heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kıyısındaki villalardan çıkarılan mozaikler sergileniyor.

REKOR ZİYARETÇİ SAYILARI

Zeugma Mozaik Müzesi, Ramazan Bayramı’nda 3 günde 23 bin 654 kişiyi konuk ederken, 17 Mayıs’ta 8 bin 167 ziyaretçiyle günlük rekor kırdı.

Yılbaşından bu yana 482 bin 436 kişi tarafından ziyaret edilen müze, 2024 yılı için belirlenen 466 bin ziyaretçi rekorunu geride bırakarak yeni bir rekora imza attı.

“YIL SONUNDA 500 BİNİ AŞACAĞIZ"

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, Zeugma’nın açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Açıldığı günden bu yana 3,5 milyon ziyaretçiyi geçtik. 2024’te 466 bin kişiyle tüm zamanların rekorunu kırmıştık, şimdi bu rekoru da egale ettik. Yıl sonunda çok rahat 500 binli rakamların üzerine çıkacağız” dedi.

"GAZİANTEP: KÜLTÜR,GASTRONOMİ VE MÜZELER ŞEHRİ"

Çomak, Zeugma’nın bölge turizmine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, Gaziantep’in sadece bir gastronomi şehri değil, aynı zamanda kültür ve müzeler şehri olduğunu ifade etti.

Özellikle Avrupa ve Asya ülkelerinden gelen turist gruplarının müzeye ilgisinin arttığını belirten Çomak, ziyaretçilerin önemli bir kısmını Güneydoğu Anadolu turlarına katılan turistlerin oluşturduğunu söyledi.