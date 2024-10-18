Farah Zeynep Abdullah'tan Nur Sürer'e: Ne Yılmaz Güney'i be

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Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne değer görülen Nur Sürer, sahnede yaptığı açıklamayla tartışmaların odağında yer aldı.

Aldığı ödülü yönetmen Yılmaz Güney'e adayan Nur Sürer; "Bu ödülü, 40 yıl önce Paris'te yaşamını yitiren ve çoğunlukla değersizleştirilmeye çalışılan ustamız Yılmaz Güney için alıyorum." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine aynı mesleği paylaştığı Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından Nur Sürer'e tepki gösterdi.

"NE YILMAZ GÜNEY'İ BEE"

Abdullah, söz konusu paylaşımında "Ne Yılmaz Güney'i be" ifadelerini kullanınca Nur Sürer de Zeynep Abdullah'a cevap verdi. Sürer; "Sorsan hayatında bir Yılmaz Güney filmi izlememiştir." dedi.

Nur Sürer şöyle devam etti;

"SİNEMACILARIN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR"

"Yılmaz Güney bizim sinemacılar için gerçekten çok önemli bir adam. Yeşilçam'dan bu yana gelen hikâyemizde, hiçbir sinemacı Yılmaz Güney ile ilgili en ufak bir şey konuşamaz, konuşmaz. O bizim kıymetlimizdir, sinemacıların kırmızı çizgisidir ama bazı densizler, filmi bile izlememiş.

"YILMAZ GÜNEY FİLMİ İZLEMEMİŞTİR"