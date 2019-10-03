taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.693
Euro
6.2623
Altın
1508.82
Borsa
102784.33
Gram Altın
276.71
Bitcoin
46293.72

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye tanıtım filmi

Bakanlık tarafından hazırlanan tanıtım filmi, yurt dışında yayın yapan televizyonlarda da ekrana yansıyacak.

Haber Merkezi | 03.10.2019 - 18:26..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Whatsapp ile paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi"ni açıkladığı toplantıda, 2020'de kullanılacak ve tanıtım kampanyasının temelini oluşturacak yeni reklam filmlerini de katılımcılarla paylaştı.

2020 TÜRKİYE TANITIM FİLMİ

2023 turizm stratejisindeki hedeflere uygun çekilen 90 saniyelik "2020 Türkiye tanıtım filmi" ile 8 kısa film turizmciler tarafından büyük ilgi gördü.

98 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞTI

Film için 98 kişilik bir ekip, 5 ayrı şehirde, on ayrı mekanda çalışma yürüttü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye tanıtım filmi VİDEO

ÇEKİMLER NEREDE YAPILDI

Turunçpınarı, Cennet Koyu, Babadağ, Patara, Kapadokya,Göcek Koyları, İstanbul çekimlerinin yanı sıra Kaş Fethiye yolu ve Ölüdeniz'de drone çekimleri gerçekleştirildi.

Batı, Asya ve Uzakdoğu pazarlarında gösterimi için 3 ayrı versiyonu bulunan film, Türkiye'nin kültürel zenginliklerine ve derinliğine vurgu yapıyor.

RAKI MASASI

Videoda, turistlerin sahil kenarına kurulan masada rakı içerek sohbet ettiği görülüyor.

Tanıtım filminin devamında ise İstanbul Boğaz'ında gece hayatından da kesitlere yer verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye tanıtım filmi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye tanıtım filmiKültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye tanıtım filmi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye tanıtım filmi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bilal Erdoğan, Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı

Bilal Erdoğan, Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı

227
Nur Fettahoğlu tuvaletten fotoğraf paylaştı

Nur Fettahoğlu tuvaletten fotoğraf paylaştı

167
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

902
Okan Bayülgen'in anne ve babası dolandırıldı

Okan Bayülgen'in anne ve babası dolandırıldı

91
Otomobil sektöründeki kampanyayı fırsata çevirdiler

Otomobil sektöründeki kampanyayı fırsata çevirdiler

299
Muğla'da baba, kızı için borçla yol yaptırdı

Muğla'da baba, kızı için borçla yol yaptırdı

335
Simay Rasimoğlu, Miss Turkey 2019 güzeli seçildi

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey 2019 güzeli seçildi

212
[+] Görüş bildir