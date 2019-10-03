Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi"ni açıkladığı toplantıda, 2020'de kullanılacak ve tanıtım kampanyasının temelini oluşturacak yeni reklam filmlerini de katılımcılarla paylaştı.

2020 TÜRKİYE TANITIM FİLMİ

2023 turizm stratejisindeki hedeflere uygun çekilen 90 saniyelik "2020 Türkiye tanıtım filmi" ile 8 kısa film turizmciler tarafından büyük ilgi gördü.

98 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞTI

Film için 98 kişilik bir ekip, 5 ayrı şehirde, on ayrı mekanda çalışma yürüttü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye tanıtım filmi VİDEO

ÇEKİMLER NEREDE YAPILDI

Turunçpınarı, Cennet Koyu, Babadağ, Patara, Kapadokya,Göcek Koyları, İstanbul çekimlerinin yanı sıra Kaş Fethiye yolu ve Ölüdeniz'de drone çekimleri gerçekleştirildi.

Batı, Asya ve Uzakdoğu pazarlarında gösterimi için 3 ayrı versiyonu bulunan film, Türkiye'nin kültürel zenginliklerine ve derinliğine vurgu yapıyor.

RAKI MASASI

Videoda, turistlerin sahil kenarına kurulan masada rakı içerek sohbet ettiği görülüyor.

Tanıtım filminin devamında ise İstanbul Boğaz'ında gece hayatından da kesitlere yer verildi.