Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!

İstanbul’da Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı gerçekleşti.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"HİÇ KİMSE MEMNUN DEĞİL"

Ertuğrul Doğan, yaptığı açıklamada "Kulüplerimizin yabancı kuralı konusunda hassasiyeti var. Şu an itibariyle hiç kimse yabancı kuralından memnun değil. Bununla alakalı kendi Whatsapp grubumuzda ekibimiz çalışacak. Kulüplerin görüşlerini alacağız. Federasyonun verdiği bir karar var. Bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir. O zamanki şartlar itibariyle bu belki uygundu ama şu anda kulüplerimizden gelen haklı talepler var. Bunların hepsini federasyon ile paylaşacağız ve bu konuda kendilerinden yardım isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TFF İLE KONUŞMAMIZ LAZIM"

Doğan açıklamalarının devamında "Biz daha önce 12+5 şeklinde TFF'ye yazı yazmıştık ama geçen sene olan yabancı kuralı gibi bir kural da uygulanabilir. Bunu TFF ile konuşmamız lazım." dedi.

NELER OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 21 Mayıs tarihinde Süper Lig'in 2026-27 sezonu için yabancı kuralında değişikliğe gitti.

TFF, yeni sezonda yabancı kuralının 10+4 şeklinde uygulanacağını duyurdu.

Kadroda yer alan 10 yabancı oyuncu için herhangi bir yaş kriteri bulunmuyor.

En az 4 oyuncunun ise 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu hale getirildi.