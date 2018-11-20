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Kumarda kaybedip oteldeki eşyalara zarar verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde(KKTC), kumarda 5 bin dolar kaybettikten sonra, kaldığı otelin odasına zarar veren Gürcan Cebeci tutuklandı.

DHA | 20.11.2018 - 14:55..
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Olay, turizm şehri Girne'de meydana geldi. Eşi ve çocuğu ile Kıbrıs'a gelen Gürcan Cebeci, lüks bir otele yerleşti.

5 BİN DOLAR KAYBETTİ

Cebeci, otelin kumarhanesinde 5 bin dolar kaybetti, çalışanlarla tartıştı. Otel yönetimi de Cebeci'nin otelden çıkarılmasına karar verdi. Cebeci de eşyalarını toplarken, odadaki koltukların üzerinde sigara söndürdü, televizyonlara zarar verdi. Olayı fark eden otel yönetimi polise haber verdi. Cebeci gözaltına alındı.

Gürcan Cebeci, Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemeye bilgi veren polis, otel odasında 7 bin 700 TL'lik zarar oluştuğunu belirtti. Mahkeme de, şüphelinin 15 bin TL nakti teminat yatırmasına ve tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Cebeci, teminat şartlarını yerine getirmediği için 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

"KUMAR OYNADIĞIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

Mahkemede söz alan Gürcan Cebeci, kendisinin konsere katılmak için otel yönetimi tarafından Ada'ya çağrıldığını söyledi. KKTC'ye sürekli kumar oynamak için geldiğini anlatan Cebeci, yaşanan tartışmanın olduğu akşam kumarda 5 bin dolar kaybettiğini belirtti.

Otel yönetiminin, ailece kendilerini kovduğunu savunan Cebeci, kendisinin de otel yönetiminden şikayetçi olduğunu ifade etti. Cebeci, "Ben burada turistim, ama mağdur edildim. Benimle birlikte eşim ve çocuğum da mağdur oldu ve paramla rezil oldum. Buraya geldiğim ve kumar oynadığım için pişmanım." diye konuştu.

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