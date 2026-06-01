Kurban Bayramı hareketliliği: Sarp Sınır Kapısı'ndan 185 bini aşkın yolcu geçti

Bayram tatili sona erdi.

9 gün süren tatilde vatandaşlar memleketlerine ve tatil beldelerine akın ederken sınır kapılarındaki hareketlilik de devam etti.

Ülkeye giriş ve çıkışlarda yüksek rakamlar ortaya çıkarken Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'na ilişkin veriler açıklandı.

YOĞUNLUK YAŞANDI

Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda, Kurban Bayramı tatilini kapsayan 23-31 Mayıs'ta yolcu geçişlerinde yoğunluk yaşandı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelerek bayram tatillerini kimlikle giriş çıkış yapılabilen Gürcistan'da geçirmek isteyenler, sınır kapısında hareketliliğe neden oldu.

TOPLAM GİRİŞ ÇIKIŞ 185 BİNİ GEÇTİ

Tatil sürecinde sınır kapısından Türkiye'ye 93 bin 191 kişi giriş, 92 bin 430 kişi ise çıkış yaptı.

Toplam geçiş sayısı ise 185 bin 621 olarak kayıtlara geçti.

ARAÇ SAYISI 20 BİNE YAKLAŞTI

Kurban Bayramı tatilinde otobüs, minibüs ve otomobil sınıfında ise 19 bin 674 araç sınır kapısından geçiş yaptı.

Araç geçişlerinde en yoğun gün ise 28 Mayıs oldu.