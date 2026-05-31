Kurban Bayramı tatili dönüşünde: Bolu-Düzce yolu
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle Bolu ve Düzce'de trafik yoğunluğu arttı. Özellikle Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolu İstanbul istikametinde sıkışıklık yaşanıyor. Gerede ve Yeniçağa gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli kesimleri sakin seyrederken, Köroğlu Rampaları ve Çaydurt'ta hala yoğunluk var.
Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna geçen sürücüler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul-Tekirdağ istikametinde olduğu gibi Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
CUMA GÜNÜNDEN BUGÜNE KADAR YOLLAR YOĞUN
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Bolu kesiminde, cuma günü öğeden sonra başlayan yoğunluk devam ediyor.
Otoyolun Gerede ve Yeniçağa gişeleri, Köroğlu Rampaları ve Çaydurt kesiminde yoğun olan trafik, Bolu, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde akıcı seyrediyor.
D-100 KARA YOLU
D-100 kara yolunda ise Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa ve Çaydurt ile Bolu şehir merkezinde trafik yoğunluğu görülüyor.
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.
DÜZCE
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Düzce geçişinde de yoğunluk devam ediyor.
Beyköy, Düzce, Sinirci ve Gölyaka gişeleri mevkilerinde araçlar yavaş ilerliyor.
Aynı yönde D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da yoğunluk sürüyor.
Her iki yolun Ankara istikametinde ise trafik akıcı seyrediyor.