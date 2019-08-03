taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5555
Euro
6.1732
Altın
1440.84
Borsa
99679.44
Gram Altın
257.43

Kurbanlık seçiminde püf noktalar

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, ibadetini yerine getirmek isteyenler pazarlarda doğru seçimi yapmak için dolaşmaya başladı.

Haber Merkezi | 03.08.2019 - 17:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye Kurban Bayramı için geri sayıma geçti.

Anadolu'dan yola çıkan kurbanlıklar, büyükşehirlerde kurulan hayvan pazarlarına getirildi.

Vatandaşların kurbanlık hayvan seçerken dikkat etmesi gereken bazı noktalar var.

Uzman görüşlerini bir araya getirerek, kurbanlık hayvan seçiminde nelere dikkat etmeniz gerektiğini derledik.

İŞTE PÜF NOKTALAR

* Büyükbaş hayvan alacaksanız süt dişleri düşmüş 2 yaşını bitirmiş, 3 yaşından gün almış olması, küçükbaş hayvan alınacaksa 1 yaşını doldurmuş 2 yaşından gün almış olması gerekir.

* Hayvanın yaşının anlaşılabilmesi için büyükbaş hayvanlarda, ön dişlerine bakmamız gerekir. Ön alt süt dişlerinin düşerek yerine kalıcı kare şeklini andıran diğer dişlere nazaran, daha büyük ve parlak 2 dişin çıkması, hayvanın 24 ayını doldurduğunu, halk arasında kullanılan tabiriyle kapak attığını gösterir.

* Küçükbaş hayvan alacaksanız, seçilecek hayvanın ergin bir koyun büyüklüğünde, ebeveynlerinden ayırt edilemeyecek şekilde, yetişmiş olması gerekmektedir. Ayrıca hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar, kurban olarak tercih edilmelidir.

Kurbanlık seçiminde püf noktalar

* Besili sığırlarda gövde her yönden dolgun görünümde, butlar yuvarlak, omuzlar geniş, vücut çıkıntıları belirsiz, deri yumuşak ve elastiki, bakışları canlı kıllar ince ve parlaktır.

* Ayrıca, göz, burun, ağız, meme ve arkasında anormal akıntılar, bacak ve ayaklarında topallık, deri ve memelerinde hastalık belirtisi şişkinlik, renk değişimi ve yara bulunmaz.

* Çeşitli bölgelerden getirilen kurbanlık hayvanların küpeli olması, büyükbaş hayvanların pasaportu, küçükbaş hayvanların nakil belgesi ve/ veya veteriner sağlık raporu aranmalıdır. Bu belgeler hayvanların getirildiği kaynağın ve hayvanların sağlığının güvencesi niteliğindedir.

* Kurban olabilmesi için sığır ve mandalar 2 yaşını (24 ayını), deve beş yaşını, keçi ve koyun bir yaşını bitirmiş olmalıdır.

* Hayvanların yaşlarının tayini için çiftlik kayıtları, diş gelişimi, hayvanların boynuzlarındaki değişiklikler ve erişkin özellikleri dikkate alınır. Düzgün tutulmuş çiftlik kayıtları kesin sonucu verir.

* Kayıtlar yok ise, en iyi yaş tespiti diş gelişimine bakarak tayin edilir. Sığırlarda üst çenede 12 azı dişi vardır, kesici diş bulunmaz. Alt çenede ise 12 azı dişi ve 8 tane kesici diş, olmak üzere 20 tane diş bulunur. Ergin bir sığırın ağzında 32 diş bulunur. Sığırın kesici dişlerinin durumu incelenerek yaşı tayin edilebilir.

* Önce süt dişi (geçici) olarak çıkar, sonra bu süt dişleri düşerek yerine kalıcı dişler çıkar. Hayvanlarda dişlere göre yaş tayini, süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alma ve aşınma süreleri dikkate alınarak yapılır.

* Kesici dişler, alt çenenin önünde sağ ve solda dörder tane olmak üzere sekiz adettir.




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Matild Manukyan'ın paylaşılamayan mirası

Matild Manukyan'ın paylaşılamayan mirası

123
Messi'ye 3 ay men cezası

Messi'ye 3 ay men cezası

29
Çinlilerden Amerika'ya ticaret resti

Çinlilerden Amerika'ya ticaret resti

68
Brigitte Macron estetik operasyon geçirdi

Brigitte Macron estetik operasyon geçirdi

97
İngiltere'de Boris Johnson, ara seçimleri kaybetti

İngiltere'de Boris Johnson, ara seçimleri kaybetti

11
Gonca Vuslateri'den dekolteli paylaşım

Gonca Vuslateri'den dekolteli paylaşım

103
Roma'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran Kolarov tweet'i

Roma'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran Kolarov tweet'i

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir