Küresel petrol stoku alarmı

ABD-İran arasındaki jeopolitik kriz, petrol fiyatlarını ve politikalarını etkiledi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası Grubu ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), savaşın etkilerine karşı kurumlarının atabileceği adımları değerlendirerek ortak açıklama yayımladı.

Yayımlanan ortak açıklamada, deniz taşımacılığının normal seyrine dönmemesi halinde risklerin artacağına dikkat çekildi.

Kurumlar tarafından toplantıya ilişkin yayımlanan ortak açıklamada, görüşmede ABD-İran arasındaki savaşın küresel ekonomi, enerji piyasaları ve ticaret üzerindeki etkilerinin ele alındığı belirtildi.

"RİSKLER ARTACAK"

Açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki ABD ablukasının sürmesine dikkat çekilerek, "Deniz taşımacılığının normal seyrine dönmemesi halinde, Kuzey Yarımküre'de yaz aylarındaki zirve talep dönemi öncesinde küresel petrol stoklarının hızla erimeye devam etmesi; yakıt arz güvenliği, piyasa istikrarı ve genel ekonomik dayanıklılık açısından giderek artan riskler oluşturacaktır.” denildi.

"YÜKSEK GÜBRE VE YAKIT FİYATLARI YOKSUL ÜLKELERİ ORANTISIZ ETKİLİYOR"

Dünya ekonomisinin genel olarak dayanıklılığını koruduğunun altının çizildiği açıklamada, çatışmanın yükselen yakıt ve gübre fiyatları, artan belirsizlikler ve istihdam üzerindeki riskler nedeniyle yoksul ülkeleri orantısız şekilde etkilediği vurgulandı.