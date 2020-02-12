taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0229
Euro
6.5762
Altın
1567.93
Borsa
119797.82
Gram Altın
303.692
Bitcoin
61244.42

Kurşun cep telefonuna isabet etti, hayatta kaldı

Muğla'da bir müzikholde çıkan kavgada, tabancayla vurularak yaralanan 2 kişiden biri olan Ali Duran'ın, göğüs bölgesine gelen kurşunun cebindeki cep telefonuna isabet ettiği ortaya çıktı.

DHA | 12.02.2020 - 07:03..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Muğla-Fethiye Karayolu üzerindeki Yerleşen Mahallesi'ndeki bir müzikholde, 8 Şubat Cumartesi saat 23.30 sıralarında, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde otel ve tur teknesi işleten Kenan Tufan ile Bora Seçer arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Tufan, belinden çıkardığı tabancayı Seçer'e ateşledi. Seçer, karnından yaralandı.

SEKEN KURŞUN CEP TELEFONUNA İSABET ETTİ

Seken kurşunlardan biri kavgayı ayırmaya çalışan evli ve 2 çocuk babası Ali Duran'ın (38) boynuna, diğeri de montunun sol cebindeki cep telefonuna isabet etti. Yaralılardan Bora Seçer Fethiye Devlet Hastanesi'ne, Ali Duran Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Olayın ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Kenan Tufan, tutuklandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kavgayı ayırmak isterken yaralanan Ali Duran'un Tufan'ın yanında su sporları elemanı olarak çalıştığı öğrenildi.

Kurşun cep telefonuna isabet etti, hayatta kaldı

Kurşun cep telefonuna isabet etti, hayatta kaldı

Kurşun cep telefonuna isabet etti, hayatta kaldı

İlginizi Çekebilir
Denizli'de ormanlık alanda kaybolan genç kurtartıldı
Denizli'de ormanda geziye çıkan genç, yolunu kaybederek mahsur kaldı. AFAD ekipleri donmak üzere olan genci kurtardı.
Konya'da otomobil çarpan genç yaşamını yitirdi
Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Çorum'da bir sürücü park halindeki araca çarptı: 4 yaralı
Çorum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil park halindeki otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kayseri'de araç takla attı: 2 ölü 2 yaralı
Kayseri'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
50
ABD, İran saldırısında yaralı asker sayısını yine artırdı
ABD, İran saldırısında yaralı asker sayısını yine artırdı
22
Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu öldü
Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu öldü
15
UMKE köylerde mahsur kalan hastalar için seferber
UMKE köylerde mahsur kalan hastalar için seferber
7
Kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler
Kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler
1
ABD ve Almanya, yıllarca 130 ülkeyi sattığı cihazla dinledi
ABD ve Almanya, yıllarca 130 ülkeyi sattığı cihazla dinledi
9
Başakşehir'de orman moloz yığınlarıyla doldu
Başakşehir'de orman moloz yığınlarıyla doldu
15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir