Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i İpek Tenolcay'dan dikkat çeken itiraflar

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Ensonhaber, dikkat çeken içeriklere imza atmaya devam ediyor.

Birbirinden farklı isimleri YouTube kanalında buluşturan Ensonhaber, gündemin de nabzını belirliyor.

İlker Koç ile BireBir programına da bu hafta oyuncu İpek Tenolcay konuk oldu.

Kurtlar Vadisi dahil olmak üzere birçok diziden tanıdığımız Tenolcay, dikkat çeken açıklamalara imza attı.

GÜNLÜK HAYATINA OLAN ETKİSİNİ ANLATTI

Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i İpek Tenolcay, Nesrin karakterinin günlük hayatına etkisini anlattı.

Tenolcay, şöyle konuştu;

"OTOPARK PARASI ÖDEMEDİM"

"Yıllarca ben otoparka para ödemedim. Çünkü gidiyorum, ‘Hoş geldin Nesrin Yenge.’ Çıkıyorum, parayı uzatıyorum; ‘Hayatta olmaz yenge. Çakır Ağabey'e selam.’

"HAYATIM BÖYLE GEÇTİ"

Bunlar komiklik olsun diye anlattığım şeyler değil. Benim hayatım bir süre böyle geçti.

"BÖYLE OLACAĞINI TAHMİN ETMEK ZOR DEĞİLDİ"

Bunun böyle olacağını tahmin etmek de çok zor olmasa gerek. Dizinin yayınlandığı gün sokaklar bomboş oluyordu. Herhalde bir de maçlarda oluyor böyle."