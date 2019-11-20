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Kurumlar arasında vergi rekortmeni Merkez Bankası

Geçen yıl tahakkuk ettirdiği 10.6 milyar liralık vergiyle, kurumlar arasında vergi rekortmeni Merkez Bankası oldu.

AA | 20.11.2019 - 10:36..
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Kurumlar arasında vergi rekortmeni Merkez Bankası

2018 yılında Türkiye'nin en çok vergi ödeyen kurumları belli oldu.

Türkiye'nin kurumlar vergisi rekortmeni Merkez Bankası olurken; Merkez Bankası'nı sırasıyla Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Petrolleri AŞ, İSDEMİR, ERDEMİR, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Eti Maden takip etti.

İLK 10'NUN 6'SI BANKA

Listenin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı. Listede bankacılığın yanı sıra doğalgaz, ham çelik üretimi ile metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.

Kurumlar arasında vergi rekortmeni Merkez Bankası

REKORTMENLERİN 49'U İSTANBUL'DAN

En fazla Kurumlar Vergisi ödeyen ilk 100'de isimleri açıklan mükelleflerin 49'u, İstanbul'dan çıktı. Listede Ankara'dan 14, İzmir'den 3, Hatay, Antalya, Zonguldak, Kocaeli, Rize, Manisa ve Elazığ'dan birer firma yer aldı. Listedeki 70 kuruluşun geçen yıl 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 73 milyon 101 bin 60,31 lira oldu. Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 27'si ise isminin açıklanmasını istemedi.

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Kurumlar arasında vergi rekortmeni Merkez Bankası

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