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Kuşadası ve Didim’de 59 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 59 kaçak göçmen yakalandı.

Haber Merkezi | 21.05.2019 - 05:54..
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Kuşadası Körfezi’nde görevli sahil güvenlik botu tarafından Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 22 Suriye, 7 Kongo ve 2 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 31 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası ve Didim’de 59 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 25 düzensiz göçmen yakalandı VİDEO

KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI

Sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise Didim açıklarında tespit edilen lastik bir bot durdurularak, içerisindeki 20 Filistin ve 8 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Kuşadası ve Didim’de 59 kaçak göçmen yakalandı

Her iki operasyonda ele geçirilen toplam 59 kaçak göçmen, ifadelerinin alınmasının ardından Aydın il göç bürosuna teslim edildi.

Kuşadası ve Didim’de 59 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası ve Didim’de 59 kaçak göçmen yakalandı

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