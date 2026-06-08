Kütahya'da ambulans ile ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Kütahya'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada biri çocuk 7 kişi yaralandı.
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Balıkesir ışıklı kavşağında M.K. (42) yönetimindeki hafif ticari araç, S.T. (21) idaresindeki özel ambulansla çarpıştı.
Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
BİRİ ÇOCUK 7 YARALI
Kazada özel ambulansın sürücüsü S.T. ve ambulansta görevli sağlık çalışanları H.A. (30), E.K. (27), R.D. (36) ile hafif ticari aracın sürücüsü M.K. ve araçta bulunan M.K. (39), M.K. (9) yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)