Kütahya'da ambulans ile ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Balıkesir ışıklı kavşağında M.K. (42) yönetimindeki hafif ticari araç, S.T. (21) idaresindeki özel ambulansla çarpıştı.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BİRİ ÇOCUK 7 YARALI

Kazada özel ambulansın sürücüsü S.T. ve ambulansta görevli sağlık çalışanları H.A. (30), E.K. (27), R.D. (36) ile hafif ticari aracın sürücüsü M.K. ve araçta bulunan M.K. (39), M.K. (9) yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.