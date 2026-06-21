Kütahya'da çıkan yangında 3 ev hasar gördü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde korku dolu anlar...

Karaköy'de bir evin avlusunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Avluda park halinde bulunan araçların alevler içerisinde kalarak patlaması sonucu yangın kısa sürede büyüdü ve çevredeki evlere sıçradı.

"EKİPLER KONTROL ALTINA ALMAYI BAŞARDI"

İhbar üzerine bölgeye Domaniç, Tavşanlı, Tunçbilek ve Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevler köyün diğer bölümlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 EV HASAR GÖRDÜ, 2 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında aynı avlu içerisinde bulunan Dursun Çağlar, Metin Ceylan ve Yaşar Fidan'a ait evlerde kısmi hasar meydana geldi.

Ayrıca Dursun Çağlar ve oğluna ait iki araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağını bildirdi.