Kütahya'da DMD hastası Metehan için kurulan bağış kutusundan para çalarken yakalandı
Gazikemal Mahallesi’nde, Duchenne musküler distrofi hastası Metehan Selvi’nin tedavisi için sokakta kurulan stanttaki bağış paralarını çalmaya kalkışan Murat K., mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Kütahya’da akılalmaz olay...
Gazikemal Mahallesi Pekmez Pazarı Caddesi’ndeki Belediye İş Hanı’nın önünde, Duchenne musküler distrofi (DMD) hastası Metehan Selvi’nin tedavisine destek amacıyla sokakta bağış standı kuruldu.
BEKÇİLER TARAFINDAN FARK EDİLDİ
Kurulan stanttaki yardım kumbarasının menteşesini kıran Murat K., içerisindeki paraları almaya çalıştığı sırada bölgede devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından fark edildi.
Suçüstü yakalanan M.K. gözaltına alındı.
PARA MUHAFAZA ALTINA ALINDI
Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Murat K., işlemleri için emniyete götürüldü.
Yardım kumbarasında hasar oluşurken, içerisindeki bağış paraları muhafaza altına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)