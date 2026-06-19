Kütahya'da inşaat iskelesi çöktü: 2 ölü 2 yaralı
Kütahya'da bina inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Kütahya merkez Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı'ndaki bina inşaatında malzemeleri yukarıya çeken makaranın devrilmesi sonucu işçilerin bulunduğu iskele çöktü.
Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan işçiler Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya (60), Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58), sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 İŞÇİ CAN VERDİ
Tedavi altına alınan işçilerden Hamit Sarı ve Süleyman Türkoğlu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)