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Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 22.10.2019 - 06:11..
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Kütahya Tavşanlı-Harmancık karayolu 5. kilometresinde, Kadir Arslan yönetimindeki otomobil ile Fadıl Kanatlı'nın idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

1 KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, her iki aracın sürücüsü ile Meliha Kanatlı yaralanırken, Kadir Arslan'ın kullandığı otomobilde bulunan Osman Nuri Tosun (54) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

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