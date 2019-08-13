Kütahya'daki yangın kontrol altına alındı

Kütahya Tavşanlı'da çıkan yangın, dün geceden itibaren kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yetkililer bölgedeki yangında 80 hektar alanın kül olduğunu açıkladı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bugün ise yangın tamamen kontrol altına alındı. Vali Ömer Toraman yangıın meydana geldiği bölgeyi ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

GÖNÜLLÜLER DE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

Toraman, "Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve köylerde yaşayan gönüllü vatandaşların desteğiyle yangınla mücadele çalışmaları karadan sabaha kadar sürdü. Bölgede 160 orman personeli ve çevre köylerde yaşayan gönüllü vatandaşlarımız soğutma çalışmalarına katıldı. Helikopterlerin de sabahın ilk ışıklarıyla söndürme çalışmalarına katılmasıyla çok şükür yangın tamamen kontrol altına alındı." dedi.