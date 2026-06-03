Kuveyt: İran İHA'ları havalimanını hedef aldı, çok sayıda yaralı var

Körfez bölgesinde güvenlik endişelerini artıran gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamaya göre, İran tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı, ülkenin en önemli ulaşım merkezlerinden biri olan Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı. Saldırının ardından terminal binasında hasar meydana gelirken, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

SALDIRININ HEDEFİNDE YOLCU TERMİNALİ VARDI

Askeri kaynaklar, insansız hava araçlarından en az birinin havalimanı yerleşkesine ulaşarak yolcu terminali çevresinde patladığını bildirdi. Patlamanın etkisiyle terminal binasında camlar kırılırken, bazı bölümlerde yapısal hasar oluştuğu ifade edildi.

Olay sırasında terminalde bulunan yolcular ve çalışanlar arasında büyük panik yaşandığı, güvenlik ekiplerinin kısa sürede bölgeyi tahliye ederek yaralılara müdahale ettiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Kuveyt ordusunun açıklamasında saldırı sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Ambulanslar ve acil durum ekipleri sevk edilirken, yaralıların çevredeki hastanelere nakledildiği bildirildi.

Yetkililer, can kaybı olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğünü ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

HAVALİMANINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Saldırının ardından havalimanında güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Bazı uçuşların ertelendiği veya operasyonların geçici olarak durdurulduğu belirtilirken, yolcuların güvenli alanlara yönlendirildiği kaydedildi.

Kuveyt güvenlik birimleri, yeni tehdit ihtimaline karşı hava savunma sistemlerini alarm durumuna geçirirken, kritik altyapı tesislerinde de ek önlemler alındı.

BÖLGEDEKİ GERİLİM SİVİL NOKTALARA YANSIYOR

Son dönemde ABD, İran ve bölgedeki askeri unsurlar arasında yaşanan karşılıklı saldırılar nedeniyle Körfez'de tansiyon giderek yükseliyor. Kuveyt'teki havalimanının hedef alınması, çatışma riskinin yalnızca askeri noktalarla sınırlı kalmadığını ve sivil alanların da tehdit altında bulunduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, uluslararası hava ulaşımını etkileyebilecek bu tür saldırıların bölgesel güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.