Kuveyt, İranlı iki diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Orta Doğu'da hareketli günler sürüyor.

Bu sabah İran'ın Kuveyt'e insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlediği saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıların ardından açıklama yapıldı.

Bugün yapılan açıklamada, Kuveyt'teki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Hamed Hamid Yaqoubi Far'ın bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

RESMİ PROTESTO NOTU İLETİLDİ

Görüşmede, İranlı Maslahatgüzarına Kuveyt'e yönelik saldırıları kınayan resmi bir protesto notu iletildiği kaydedildi.

İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLDİLER

Görüşme sırasında Kuveyt'in, İran Büyükelçiliğindeki diplomatik personel sayısını azaltma kararı İran tarafına iletildi ve İranlı iki diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği açıklandı.

İki diplomatın 24 saat içinde ülkeyi terk etmesi talimatı verildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı alınan önlemlerin, gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırılar da dahil balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına yanıt olarak alındığını kaydedildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre insansız hava aracı ve füze saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

63 KİŞİ YARALANDI

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise havalimanı çalışanları ve yolcular da dahil olmak üzere en az 63 kişinin yaralandığı ifade edildi.

"KUVEYT HAVA SAHASINDA 13 DÜŞMAN BALİSTİK FÜZESİNİ TESPİT EDİP ETKİSİZ HALE GETİRDİ"

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Otaibi ise yaptığı açıklamada, "Ordu, Kuveyt hava sahasında 13 düşman balistik füzesini tespit edip etkisiz hale getirdi. Bu füzeler çeşitli yerleşim alanlarının üzerinde engellendi ve bazı parçaların yere düşmesine neden oldu. Silahlı kuvvetler ayrıca 17 düşman insansız hava aracını da tespit edip etkisiz hale getirdi. Bu alçakça İran saldırısı sivilleri ve hayati öneme sahip tesisleri hedef aldı." ifadelerini kullandı.